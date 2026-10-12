С 1 октября в России планово повысили тарифы ЖКХ. Это необходимо, чтобы поставщики коммунальных ресурсов могли выполнить проекты по ремонту, реконструкции и модернизации своей инфраструктуры, чтобы не случалось аварий на водопроводе и теплосетях. Тем не менее у многих жильцов платёжки за ЖКУ «съедают» значительную часть доходов. Для поддержки малоимущих и социально незащищённых людей предусмотрены меры.

Прямых льгот и скидок по оплате жилищно-коммунальных услуг не существует. Господдержку оказывают в виде выплат на покрытие части квартплаты. Причём получать её могут не только собственники жилья, но и арендаторы, снимающие жильё у собственников, и пользователи муниципальных квартир. Как сообщили «Башинформу» в минтруде РБ, перерасчёт сделан в сентябре, и субсидии за октябрь будут выплачиваться уже по-новому.

Субсидии полагаются людям, чьи расходы на ЖКУ превышают определённую долю доходов. Например, федеральный стандарт — 22% от общего дохода семьи.

В Башкирии этот порог гораздо ниже:

13% дохода многодетных и неполных семей,

18% дохода одиноко проживающих мужчин 60–69 лет и женщин 55–69 лет,

16% дохода одиноко проживающих людей старше 70 лет,

и 20% — для всех остальных.

Размер субсидии индивидуален для каждого домохозяйства. Выплата не является фиксированной, сумма рассчитывается ежемесячно по формуле, которая учитывает множество факторов. В их числе и общий доход всех членов семьи, и количественный состав семьи.

База расчёта — региональный стандарт стоимости ЖКУ, который утверждается властями республики для каждого муниципалитета и зависит от сезона — зимой сумма стандарта выше из-за отопления. В стандарте учитывается этажность многоквартирного дома (до шести этажей, выше шести этажей). Посмотреть «базы» для всех городов, районов и сельсоветов можно в постановлении правительства. Обратите внимание, стандарт – это не сумма субсидии, а сумма предполагаемой квартплаты, от которой будет рассчитываться размер поддержки.

Если доход ниже прожиточного минимума, размер субсидии повысят за счет поправочного коэффициента.

Здесь можно предварительно рассчитать размер субсидии.

Заявление можно подать лично в филиале Республиканского центра соцподдержки населения, или на сайте РЦСПН (это ведомство занимается выплатами), или в МФЦ, или через Госуслуги (нужно иметь электронную подпись).