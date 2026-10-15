На брифинге БСТ расскажут о ситуации с отоплением в Башкирии

В прямом эфире представители профильных министерств и ведомств расскажут о готовности коммунальных служб к зиме, куда обращаться при отсутствии тепла в квартире либо при перетопах и ответят на другие интересующие жителей Башкирии вопросы.
Трансляция брифинга параллельно будет вестись в соцсетях канала, а также на официальных страницах ЦУР Башкортостана и правительства РБ.
Начало — в 19.00.
Напомним, отопительный сезон в республике официально начался 2 октября. Однако процесс отладки еще продолжается - устраняются воздушные пробки в ветках системы, проводится балансировка. Тепло запущено в 100% многоквартирных домов (15 408) и 99% социальных объектов.
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