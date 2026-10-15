«Башинформ» собрал главное о том, куда обращаться, если в квартире холодно, на сколько градусов тепла вы имеете право и как не переплачивать за отопление.

Температурные нормы

В холодное время года в жилых помещениях температура должна составлять от +18 до +24 °C. Для угловых комнат нижний порог — +20 °C.

Если температура ниже этих показателей, это считается нарушением санитарных норм.

Если температура в квартире стабильно держится выше +24 °C, это также нарушение, так как ведет к избыточной сухости воздуха и лишним тратам. Жильцы вправе требовать регулировки системы.

Куда обращаться?

— Если батареи холодные или в квартире слишком жарко, в первую очередь звоните в диспетчерскую вашей управляющей компании. Телефон указан в квитанции за ЖКУ, или оставьте заявку в мобильном приложении, например, «Госуслуги Дом».

Если вы живете на верхних этажах, причиной может быть завоздушенность системы. В этом случае вы обязаны пустить в квартиру представителей УК для стравливания воздуха.

— Если тепла нет во всем доме, заявку должна подать УК в ресурсоснабжающую организацию. В Уфе это «БашРТС» или МУП «УИС».

«БашРТС»: +7 (347) 222-22-00, 222-22-55;

МУП «Уфимские инженерные сети» (МУП УИС): 8 800 250-52-80

— Если управляющая компания не реагирует, звоните в Единую диспетчерскую службу Управления жилищного хозяйства (УЖХ) вашего района. В Уфе:

Советский район: +7 (347) 225-02-40, 200-23-36;

Орджоникидзевский: +7 (347) 286-00-90;

Калининский: +7 (347) 293-35-11;

Дёмский: +7 (347) 281-22-30;

Октябрьский: +7 (347) 235-66-95, 292-73-00;

Ленинский: +7 (347) 286-51-74;

Сипайловский: +7 (347) 236-12-13;

МБУ «Единая диспетчерская УЖХ»: +7 (347) 235-48-00, 235-95-35

— Если проблема не решается, тогда можно обращаться в надзорные ведомства:

Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору: +7 (347) 294-94-00.

Роспотребнадзор по РБ: сюда подается заявление через форму на сайте ведомства.

По вопросам, связанным с отоплением, уфимцы могут обращаться в ситуационный центр единой дежурно-диспетчерской службы, который работает круглосуточно и без выходных: 8 (347) 277-09-11 и Ситуационный центр при ЦУР Башкортостана: 8(347) 218-19-19.

Как можно экономить на отоплении?

— Узлы погодного регулирования - специальное оборудование в подвалах многоквартирных домов, которое автоматически изменяет температуру батарей в зависимости от погоды на улице. Это позволяет сэкономить до 30%. По данным МинЖКХ РБ, такие узлы установлены в 1252 многоквартирных домах республики, из них 494 — в Уфе.

Жители могут сами собраться, найти инвестора или сложиться и поставить такую систему в рамках программы энергосбережения или капитального ремонта.

— Установка общедомового прибора учета (ОДПУ). Если в доме нет счетчика тепла, жители платят по завышенным нормативам. Прибор учета позволяет платить только за реальное потребление тепла. К примеру, в Уфе на более чем 3700 общедомовых теплосчетчиках установлено оборудование удаленного онлайн-контроля.

Это коллективная процедура, которая требует инициативы от собственников жилья и согласования с управляющей организацией. В Республике Башкортостан этот процесс регулируется Жилищным кодексом РФ и программами поддержки.

— Терморегуляторы на радиаторах. Если нет возможности поставить счетчик, установите автоматические терморегуляторы. Они поддерживают заданную температуру в комнате и не дают «перетапливать» помещение за ваш счет.

Жильцы покупают их за свой счет, однако перед установкой необходимо согласовать работы с управляющей компанией.

— Индивидуальные приборы учета тепла. Их можно установить на вводе в квартиру только в домах с горизонтальной разводкой труб (когда в квартиру заходит одна труба). Обычно это новостройки. Установка счетчика дает максимальный контроль, позволяя снижать температуру на время отсутствия.

Самый действенный способ снизить платежи за отопление - меры, реализуемые в рамках капитального ремонта и модернизации дома: замена труб отопления и ГВС, утепление чердачного перекрытия, фасадов, заделка и герметизация межпанельных швов. В 2026 году в Башкортостане капремонт был сделан почти в 400 домах.

Напомним, отопительный сезон в республике официально начался 2 октября. Однако процесс отладки еще продолжается - устраняются воздушные пробки в ветках системы, проводится балансировка. Тепло запущено в 100% многоквартирных домов (15 408) и 99% социальных объектов, сообщал «Башинформ».

Сегодня, 15 октября на брифинге БСТ расскажут о ситуации с отоплением в Башкирии.