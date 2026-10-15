«Башинформ» собрал главное о том, куда обращаться, если в квартире холодно, на сколько градусов тепла вы имеете право и как не переплачивать за отопление.
В холодное время года в жилых помещениях температура должна составлять от +18 до +24 °C. Для угловых комнат нижний порог — +20 °C.
Если температура ниже этих показателей, это считается нарушением санитарных норм.
Если температура в квартире стабильно держится выше +24 °C, это также нарушение, так как ведет к избыточной сухости воздуха и лишним тратам. Жильцы вправе требовать регулировки системы.
— Если батареи холодные или в квартире слишком жарко, в первую очередь звоните в диспетчерскую вашей управляющей компании. Телефон указан в квитанции за ЖКУ, или оставьте заявку в мобильном приложении, например, «Госуслуги Дом».
Если вы живете на верхних этажах, причиной может быть завоздушенность системы. В этом случае вы обязаны пустить в квартиру представителей УК для стравливания воздуха.
— Если тепла нет во всем доме, заявку должна подать УК в ресурсоснабжающую организацию. В Уфе это «БашРТС» или МУП «УИС».
— Если управляющая компания не реагирует, звоните в Единую диспетчерскую службу Управления жилищного хозяйства (УЖХ) вашего района. В Уфе:
— Если проблема не решается, тогда можно обращаться в надзорные ведомства:
По вопросам, связанным с отоплением, уфимцы могут обращаться в ситуационный центр единой дежурно-диспетчерской службы, который работает круглосуточно и без выходных: 8 (347) 277-09-11 и Ситуационный центр при ЦУР Башкортостана: 8(347) 218-19-19.
— Узлы погодного регулирования - специальное оборудование в подвалах многоквартирных домов, которое автоматически изменяет температуру батарей в зависимости от погоды на улице. Это позволяет сэкономить до 30%. По данным МинЖКХ РБ, такие узлы установлены в 1252 многоквартирных домах республики, из них 494 — в Уфе.
Жители могут сами собраться, найти инвестора или сложиться и поставить такую систему в рамках программы энергосбережения или капитального ремонта.
— Установка общедомового прибора учета (ОДПУ). Если в доме нет счетчика тепла, жители платят по завышенным нормативам. Прибор учета позволяет платить только за реальное потребление тепла. К примеру, в Уфе на более чем 3700 общедомовых теплосчетчиках установлено оборудование удаленного онлайн-контроля.
Это коллективная процедура, которая требует инициативы от собственников жилья и согласования с управляющей организацией. В Республике Башкортостан этот процесс регулируется Жилищным кодексом РФ и программами поддержки.
— Терморегуляторы на радиаторах. Если нет возможности поставить счетчик, установите автоматические терморегуляторы. Они поддерживают заданную температуру в комнате и не дают «перетапливать» помещение за ваш счет.
Жильцы покупают их за свой счет, однако перед установкой необходимо согласовать работы с управляющей компанией.
— Индивидуальные приборы учета тепла. Их можно установить на вводе в квартиру только в домах с горизонтальной разводкой труб (когда в квартиру заходит одна труба). Обычно это новостройки. Установка счетчика дает максимальный контроль, позволяя снижать температуру на время отсутствия.
Самый действенный способ снизить платежи за отопление - меры, реализуемые в рамках капитального ремонта и модернизации дома: замена труб отопления и ГВС, утепление чердачного перекрытия, фасадов, заделка и герметизация межпанельных швов. В 2026 году в Башкортостане капремонт был сделан почти в 400 домах.
Напомним, отопительный сезон в республике официально начался 2 октября. Однако процесс отладки еще продолжается - устраняются воздушные пробки в ветках системы, проводится балансировка. Тепло запущено в 100% многоквартирных домов (15 408) и 99% социальных объектов, сообщал «Башинформ».
Сегодня, 15 октября на брифинге БСТ расскажут о ситуации с отоплением в Башкирии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.