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13:11 (UTC+5), 13 Октября 2026

Радий Хабиров поручил разобраться с отоплением в Башкирии

Остались вопросы по отладке систем — жители квартир, куда тепло не дошло, направили в ЦУР 3,6 тыс. жалоб.

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башинформ архив
Фото: башинформ | архив
Элина Ахметова

В Башкирии на сегодняшний день тепло запущено в 100% многоквартирных домов (15 408)  и 99% социальных объектов. Без тепла остались только гимназия в Большеустьикинском, где муниципалитет меняет котельную, её включат 14 октября, и уфимский стадион «Нефтяник», где тепло по заявке подключат 17 октября.

Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщила глава минЖКХ РБ Ирина Голованова. В регионе паспорта готовности не подписаны у шести муниципалитетов, это Калтасинский, Мечетлинский, Белорецкий, Зианчуринский, Баймакский районы и Салават. Замечания Ростехнадзора в основном организационного плана и будут вскоре устранены, сказала министр.

Начальник управления по соцкоммуникациям Елена Прочаковская сообщила, что по итогам прошлой неделе получено 3,66 тыс. жалоб от жителей по поводу запуска тепла — в основном назывались проблема завоздушивания и невозможности дозвониться в УК.

Глава Башкирии Радий Хабиров сказал, что ждёт доклад по всем «болевым точкам» начала отопительного сезона:

«Входим в него в самых комфортных условиях, погода благоприятная, за это время нужно решить все вопросы», - отметил он.
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