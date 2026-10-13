Минэкологии Башкирии изучило завоз в республику лошадей Пржевальского

В Башкирии прорабатывается возможность завоза лошадей Пржевальского. Об этом сообщил министр экологии и природопользования республики Нияз Фазылов. Работа ведётся по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова.

Специалисты министерства вместе с представителями научного сообщества республики выехали в Оренбургскую область, где с 2015 года реализуется проект по созданию первой в России вольной популяции этих редких животных.

Нияз Фазылов отметил, что инфраструктура и энтузиазм команды центра репродукции впечатляют.

«52 погонных километра ограждения по периметру, ежедневный мониторинг местонахождения животных, чётко отлаженная племенная работа — есть фототека каждой лошади и информация об их родословной», — поделился в соцсетях Нияз Фазылов.

Он напомнил, что лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу России как вероятно исчезнувший вид. Восстановление популяции требует особых мер государственной поддержки, поэтому животное включено в перечень приоритетных видов национального проекта «Экологическое благополучие», подчеркнул Нияз Фазылов.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что на выездном заседании Русского географического общества в Кугарчинском районе главный государственный инспектор — директор «Заповедников Оренбуржья» Рафиля Бакирова рассказала о создании крупнейшей в России популяции лошади Пржевальского.