Глава Башкирии поручил проработать новый проект по лошади Пржевальского

– Мы пригласили (на выездное заседание Русского географического общества – ред.) наших коллег из Оренбурга. Они тоже ведут очень интересный проект – восстановление стада лошади Пржевальского. Я все эти дни хожу и думаю об этом. У нас идеальные условия для размножения и воссоздания, – отметил руководитель региона.

Он поручил первому вице-премьеру правительства Башкирии Уралу Кильсенбаеву курировать этот проект.

Ранее мы сообщали, что на выездном заседании Русского географического общества в Кугарчинском районе главный государственный инспектор – директор «Заповедников Оренбуржья» Рафиля Бакирова рассказала о создании крупнейшей в России популяции лошади Пржевальского.