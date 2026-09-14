Глава Башкирии поручил проработать новый проект по лошади Пржевальского

– Мы пригласили (на выездное заседание Русского географического общества – ред.) наших коллег из Оренбурга. Они тоже ведут очень интересный проект – восстановление стада лошади Пржевальского. Я все эти дни хожу и думаю об этом. У нас идеальные условия для размножения и воссоздания, – отметил руководитель региона.
Он поручил первому вице-премьеру правительства Башкирии Уралу Кильсенбаеву курировать этот проект.
Ранее мы сообщали, что на выездном заседании Русского географического общества в Кугарчинском районе главный государственный инспектор – директор «Заповедников Оренбуржья» Рафиля Бакирова рассказала о создании крупнейшей в России популяции лошади Пржевальского.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.