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18:19 (UTC+5), 10 Сентября 2026

В Башкирии рассказали о создании в России популяции лошади Пржевальского

Сегодня на выездном заседании Русского географического общества в Кугарчинском районе главный государственный инспектор – директор «Заповедников Оренбуржья» Рафиля Бакирова рассказала о создании крупнейшей в России популяция лошади Пржевальского.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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– В 2015-2017 годах завезли 36 животных из Франции и Венгрии. Сегодня численность популяции составляет 140 особей. Для их разведения выделили участок «Предуральская степь» площадью 16,5 тысячи гектаров с уникальным ограждением длиной 52 км, что позволяет избежать скрещивания с домашними лошадьми. Это важное условие, чтобы не потерять вид, – подчеркнула Рафиля Бакирова. – Ведём круглосуточную систему наблюдения за перемещением животных, их поведением и влиянием климата. Для этого используем искусственный интеллект, беспилотники и тепловизоры. Также организовали специальные маршруты – «Дом лошади», экологические тропы – для безопасного знакомства посетителей с редкими животными. Радий Хабиров подчеркнул, что в республике есть все условия для реализации аналогичной инициативы и предложил проработать этот вопрос. – К любому проекту мы сначала подключаем науку. К примеру, всю нашу работу по популяции зубров сопровождают учёные УФИЦ РАН, – отметил руководитель региона. – Такие проекты – это ещё и мощный импульс для развития туризма. Посмотреть зубров в Мурадымовское ущелье приезжают со всей республики и из других регионов.

Руководитель региона поручил Минтуризму республики разработать экскурсии в вольерное хозяйство зубров и для представителей старшего поколения в рамках программы «Башкирское долголетие».

В завершение заседания Глава Башкортостана поблагодарил гостей за визит в республику и вручил государственные награды Башкортостана активным членам реготделения РГО.
 
– Мы совместно решаем важную государственную задачу, – резюмировал Радий Хабиров. – Цель Русского географического общества – реализация таких нужных просветительских проектов.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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