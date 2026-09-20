ЦИК Башкирии назвал количество избирателей старше 100 лет

На брифинге в Центризбиркоме Башкирии секретарь Марина Долматова назвала данные по старшему поколению голосующих. Так, в республике 21 551 избиратель старше 90 лет. Это 0,72% от общего числа. 611 человек старше 100 лет. Самые взрослые из них — трое избирателей в возрасте 108 лет.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в башкирской столице на избирательный участок пришел 103-летний ветеран Великой Отечественный войны Николай Александрович Фомин. Также свой выбор сделали 101-летняя Минзифа Тимергалиевна Ассанова и 101-летний Герман Сергеевич Федин.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.