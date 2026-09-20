ЦИК Башкирии назвал количество избирателей старше 100 лет

На брифинге в Центризбиркоме Башкирии секретарь Марина Долматова назвала данные по старшему поколению голосующих. Так, в республике 21 551 избиратель старше 90 лет. Это 0,72% от общего числа. 611 человек старше 100 лет. Самые взрослые из них — трое избирателей в возрасте 108 лет.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в башкирской столице на избирательный участок пришел 103-летний ветеран Великой Отечественный войны Николай Александрович Фомин. Также свой выбор сделали 101-летняя Минзифа Тимергалиевна Ассанова и 101-летний Герман Сергеевич Федин.