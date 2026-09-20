В Уфе проголосовал 103-летний ветеран Николай Фомин

В Уфе сегодня на выборы пришёл 103-летний участник Великой Отечественной войны Николай Александрович Фомин. Об этом сообщили в участковой избирательной комиссии № 132.

«Вот это действительно впечатляет! Николай Александрович, вы большой молодец! Желаем здоровья, бодрости и ещё много-много активных лет! Такие встречи точно делают этот день особенным», — сообщили в УИК.

Также в Башкирии проголосовали 101-летняя Минзифа Тимергалиевна Ассанова и 101-летний Герман Сергеевич Федин.