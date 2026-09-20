В Башкирии 101-летняя Минзифа Ассанова отдала голос за мир и процветание

В Уфимском районе проголосовала 101-летняя жительница деревни Подымалово Минзифа Ассанова.
Минзифа Тимергалиевна считает, что участие в выборах депутатов Государственной Думы России — это её гражданский долг.
«Голосую за мирное небо, процветание нашей республики и всей страны, будущее наших детей, внуков и правнуков», — сказала бабушка.
Чтобы Минзифа Тимергалиевна могла комфортно выразить свою позицию, представители местной выездной комиссии УИК № 3056 привезли переносной ящик для голосования к ней домой.
Ранее в Уфе проголосовал 101-летний фронтовик Герман Федин.
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