В Башкирии 101-летняя Минзифа Ассанова отдала голос за мир и процветание

В Уфимском районе проголосовала 101-летняя жительница деревни Подымалово Минзифа Ассанова.

Минзифа Тимергалиевна считает, что участие в выборах депутатов Государственной Думы России — это её гражданский долг.

«Голосую за мирное небо, процветание нашей республики и всей страны, будущее наших детей, внуков и правнуков», — сказала бабушка.

Чтобы Минзифа Тимергалиевна могла комфортно выразить свою позицию, представители местной выездной комиссии УИК № 3056 привезли переносной ящик для голосования к ней домой.

Ранее в Уфе проголосовал 101-летний фронтовик Герман Федин.