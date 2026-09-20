В Уфе проголосовал 101-летний фронтовик Герман Федин

В Уфе в выборах принял участие 101-летний ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин столицы Башкирии Герман Федин. Об этом сообщил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Несмотря на солидный возраст, Герман Сергеевич с удовольствием выполнил свой гражданский долг и проголосовал на дому.

Трудовую деятельность Герман Федин начал на эвакуированном в Уфу из Рыбинска моторостроительном заводе.

В январе 1944 года Федина призвали в ряды Красной армии. Воевал под Кёнигсбергом, был награждён медалями. После Победы фронтовик продолжил военную службу, в родной город вернулся в 1959 году.



Ветеран принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи, в деятельности ветеранских организаций, выступал перед школьниками на «Уроках мужества».

Ранее в Сибае проголосовала 87-летняя Фаина Хамитова.