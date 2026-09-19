В Башкирии проголосовала 87-летняя Фаина Хамитова из Сибая

По словам Фаины Зайнулловны, выборы для нее — возможность поддержать будущее города, в котором она прожила всю жизнь.

«Это новый этап в нашей общественно-политической жизни. Желаю всем стабильности и мирного неба, а молодежи — трудиться. Ведь только трудом можно чего-то добиться», — рассказала Фаина Хамитова в интервью пресс-службе мэрии Сибая.

Известно, что она является заслуженным работником народного образования РБ и отличником просвещения РСФСР.

Ранее в Башкирии проголосовала отшельница из Вознесенского.