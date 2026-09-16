«Не срабатывают»: мэр Уфы раскритиковал работу ливневок

На оперативном совещании в мэрии и. о. главы администрации города Рустам Шарипов обратил внимание на проблему с ливневыми канализациями. Напомним, после короткого ливня в полдень дороги вновь превратились в «озера». Жители башкирской столицы активно делились в соцсетях снимками последствий дождя.
«Сегодняшняя погода опять показала, что ливневки не срабатывают или не успевают. Есть на эту тему требования и со стороны прокуратуры. Поэтому на следующий год какой-то объем работы нужно выполнить. После каждого дождя и ливня сталкиваемся с обращениями жителей», – отметил градоначальник.
Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что прокуратура выявила нарушения в обслуживании ливневых канализаций в Уфе.
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