«Не срабатывают»: мэр Уфы раскритиковал работу ливневок

На оперативном совещании в мэрии и. о. главы администрации города Рустам Шарипов обратил внимание на проблему с ливневыми канализациями. Напомним, после короткого ливня в полдень дороги вновь превратились в «озера». Жители башкирской столицы активно делились в соцсетях снимками последствий дождя.

«Сегодняшняя погода опять показала, что ливневки не срабатывают или не успевают. Есть на эту тему требования и со стороны прокуратуры. Поэтому на следующий год какой-то объем работы нужно выполнить. После каждого дождя и ливня сталкиваемся с обращениями жителей», – отметил градоначальник.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что прокуратура выявила нарушения в обслуживании ливневых канализаций в Уфе.