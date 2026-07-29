Уфимские потопы: прокуратура выявила нарушения в обслуживании ливнёвок

Прокуратура разобралась, почему Уфу затапливает после каждого дождя. Оказалось, что городские ливнёвки обслуживают с нарушениями.

Во время сильных ливней дождеприёмные колодцы и ливневые канализации на центральных магистралях и во дворах просто не справлялись с потоком воды. Об этом неоднократно писали СМИ, жаловались сами горожане. «Башинформ» также неоднократно публиковал кадры залитых дорог, затопленных остановок, тротуаров и дворов.

Проверка надзорного ведомства показала: в Уфе до сих пор нет утверждённой схемы водоотведения. Поэтому коммунальщики своевременно не обслуживали ливнёвки и дождеприемники, не обеспечивали их пропускную способность.

Надзорное ведомство внесло представление об устранении выявленных нарушений.