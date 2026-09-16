Сюрпризы погоды: Уфу накрыли грозовой дождь и град

В полдень в башкирской столице неожиданно пошел грозовой дождь с яркими вспышками молний. Затем к ливню присоединился град. Горожане в социальных сетях активно делятся фотографиями последствий непогоды, удивляясь сентябрьской грозе.
По данным Башгидрометцентра, сегодня, 16 сентября, в регионе сохранится теплая погода. Днем столбики термометров покажут комфортные +18, +23 градуса, в южных районах потеплеет до +28 градусов. О кратковременных дождях с грозами синоптики предупреждали заранее.
Между тем уже завтра, 17 сентября, Башкирию накроет волной непогоды. Днем также ожидаются кратковременные дожди, местами сопровождаемые грозами. Температура воздуха вернется к климатической норме. Ночью будет около +8, +13 градусов, днем воздух прогреется до +17, +22. Ожидается умеренный ветер с порывами, которые местами достигнут штормовой силы.
Ранее стало известно, что в Башкирии почти выполнен план по севу озимых.
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