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12:14 (UTC+5), 16 Сентября 2026

Сюрпризы погоды: Уфу накрыли грозовой дождь и град

Для Башкирии такие погодные явления не характерны в сентябре.

Фото: Станислав Шахов | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

В полдень в башкирской столице неожиданно пошел грозовой дождь с яркими вспышками молний. Затем к ливню присоединился град. Горожане в социальных сетях активно делятся фотографиями последствий непогоды, удивляясь сентябрьской грозе.

По данным Башгидрометцентра, сегодня, 16 сентября, в регионе сохранится теплая погода. Днем столбики термометров покажут комфортные +18, +23 градуса, в южных районах потеплеет до +28 градусов. О кратковременных дождях с грозами синоптики предупреждали заранее.   

Между тем уже завтра, 17 сентября, Башкирию накроет волной непогоды. Днем также ожидаются кратковременные дожди, местами сопровождаемые грозами. Температура воздуха вернется к климатической норме. Ночью будет около +8, +13 градусов, днем воздух прогреется до +17, +22. Ожидается умеренный ветер с порывами, которые местами достигнут штормовой силы.

Ранее стало известно, что в Башкирии почти выполнен план по севу озимых. 

Валерий Шахов, Станислав Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов, Станислав Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов, Станислав Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов, Станислав Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов, Станислав Шахов | ИА «Башинформ»
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