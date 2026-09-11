В Башкирии официально подтвердили ликвидацию всех лесных пожаров

Все лесные пожары на территории республики ликвидированы, сообщили в министерстве лесного хозяйства
Действующих очагов возгорания нет. Ранее возникшие очаги в Абзелиловском и Белорецком районах общей площадью около 50 гектаров были полностью локализованы и потушены. Также ликвидировано возгорание в лесу на Инзерских зубчатках.
За прошедшие сутки очагов лесных пожаров и загораний сухой растительности не зарегистрировано, уточнили в госкомитете РБ по ЧС.
Спасатели призывают жителей сохранять бдительность. В 13 районах республики сохраняется высокий класс пожарной опасности. Среди них — Абзелиловский, Архангельский, Баймакский, Белебеевский, Белорецкий, Буздякский, Бурзянский, Зилаирский, Иглинский, Кугарчинский, Мелеузовский, Учалинский и Федоровский районы. 5 класс пожароопасности (чрезвычайный) — в Хайбуллинском районе.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.