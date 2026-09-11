В Башкирии официально подтвердили ликвидацию всех лесных пожаров

Все лесные пожары на территории республики ликвидированы, сообщили в министерстве лесного хозяйства

Действующих очагов возгорания нет. Ранее возникшие очаги в Абзелиловском и Белорецком районах общей площадью около 50 гектаров были полностью локализованы и потушены. Также ликвидировано возгорание в лесу на Инзерских зубчатках.

За прошедшие сутки очагов лесных пожаров и загораний сухой растительности не зарегистрировано, уточнили в госкомитете РБ по ЧС.

Спасатели призывают жителей сохранять бдительность. В 13 районах республики сохраняется высокий класс пожарной опасности. Среди них — Абзелиловский, Архангельский, Баймакский, Белебеевский, Белорецкий, Буздякский, Бурзянский, Зилаирский, Иглинский, Кугарчинский, Мелеузовский, Учалинский и Федоровский районы. 5 класс пожароопасности (чрезвычайный) — в Хайбуллинском районе.