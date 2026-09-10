В Башкирии горит более 50 гектаров леса

«В Абзелиловском лесничестве огонь локализован на площади 43,2 гектара. В Тирлянском лесничестве (Инзерские зубчатки) огонь также локализован на площади 7,5 гектара. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует», — отметили в министерстве лесного хозяйства РБ и напомнили, что работу по защите лесов от пожаров лесоводы проводят в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

После локализации этих двух пожаров в Абзелиловском и Белорецком районах аэромобильная группа МЧС вернулась в пункт постоянной дислокации. За прошедшие сутки в республике новых лесных пожаров не зарегистрировано, добавили в главном управлении МЧС по Башкирии.

«Всего с начала пожароопасного периода в республике возникло 29 лесных пожаров (за аналогичный период прошлого года — 14 очагов, увеличение на 15). Общая площадь, пройденная огнем, составила 284,6 га», — констатировали в МЧС.

Между тем в Башкирии сохраняется высокая вероятность возникновения лесных и ландшафтных пожаров. Так, 4 класс пожароопасности (высокий) прогнозируется в 13 муниципалитетах. Среди них — Абзелиловский, Архангельский, Баймакский, Белебеевский, Белорецкий, Буздякский, Бурзянский, Зилаирский, Иглинский, Кугарчинский, Мелеузовский, Учалинский и Федоровский районы. 5 класс пожароопасности (чрезвычайный) — в Хайбуллинском районе.

Как сообщал накануне Башинформ, лес на Инзерских зубчатках загорелся по вине туристов. Причиной возгорания стал оставленный туристами костер. Люди ушли, бросив тлеющий огонь. Условия тушения крайне тяжелые. Местность скалистая, со сложным крутым рельефом, куда техника зайти не может. Лесопожарные группы поднимаются в гору пешком, несут все оборудование на себе.

Напомним, в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах и для предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории Абзелиловского, Авзянского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Инзерского, Кананикольского, Кугарчинского, Тирлянского, Учалинского, Хайбуллинского лесничеств с 8 по 28 сентября 2026 года вводится режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.