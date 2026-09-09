В Башкирии из-за костра туристов загорелся лес на Инзерских зубчатках

В одном из самых красивых мест Башкортостана - на Инзерских зубчатках горит лес. Причиной возгорания стал оставленный туристами костер. Люди ушли, бросив тлеющий огонь, который уже охватил 10 гектаров горного массива.

Условия тушения крайне тяжелые. Местность скалистая, со сложным крутым рельефом, куда техника зайти физически не может. Лесопожарные группы поднимаются в гору пешком, несут все оборудование на себе и работают исключительно вручную.

Пока безответственные туристы спокойно вернулись домой, специалисты лесного хозяйства рискуют здоровьем на крутых скалах, ликвидируя последствия чужой халатности.

Нарушителей ждут большие штрафы, отметили в ведомстве.

Глава минлесхоза напомнил, что с 8 по 28 сентября в Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Бурзянском, Зилаирском, Зианчуринском, Кугарчинском, Учалинском, Хайбуллинском районах введен запрет на посещение лесов и въезда в них транспортных средств. Ограничения носят обязательный характер для всех категорий граждан, включая туристов и охотников. Исключение составляют лишь лица, осуществляющие мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в рамках действующих договоров аренды или купли-продажи лесных насаждений.