В Башкирии из-за костра туристов загорелся лес на Инзерских зубчатках

В одном из самых красивых мест Башкортостана - на Инзерских зубчатках горит лес. Причиной возгорания стал оставленный туристами костер. Люди ушли, бросив тлеющий огонь, который уже охватил 10 гектаров горного массива.
Условия тушения крайне тяжелые. Местность скалистая, со сложным крутым рельефом, куда техника зайти физически не может. Лесопожарные группы поднимаются в гору пешком, несут все оборудование на себе и работают исключительно вручную.
Пока безответственные туристы спокойно вернулись домой, специалисты лесного хозяйства рискуют здоровьем на крутых скалах, ликвидируя последствия чужой халатности.
Нарушителей ждут большие штрафы, отметили в ведомстве.
Глава минлесхоза напомнил, что с 8 по 28 сентября в Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Бурзянском, Зилаирском, Зианчуринском, Кугарчинском, Учалинском, Хайбуллинском районах введен запрет на посещение лесов и въезда в них транспортных средств. Ограничения носят обязательный характер для всех категорий граждан, включая туристов и охотников. Исключение составляют лишь лица, осуществляющие мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в рамках действующих договоров аренды или купли-продажи лесных насаждений.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.