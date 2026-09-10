В Башкирии потушили пожар в Тирлянском лесничестве

Как сообщили в пресс-службе минлесхоза, возгорание в Тирлянском лесничестве (Белорецкий район, Инзерские зубчатки) ликвидировано на площади 7,5 гектаров.
Населенные пункты и объекты экономики не пострадали.
«Все лесные пожары на территории Республики Башкортостан ликвидированы», — подчеркнули в ведомстве.
Как сообщал накануне Башинформ, лес на Инзерских зубчатках загорелся по вине туристов. Причиной возгорания стал оставленный туристами костер.
Напомним, в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах и для предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории Абзелиловского, Авзянского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Инзерского, Кананикольского, Кугарчинского, Тирлянского, Учалинского, Хайбуллинского лесничеств с 8 по 28 сентября 2026 года вводится режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
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