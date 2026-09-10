В Башкирии социальные участковые помогли почти 6 тысячам пожилых граждан

Модель работает с 2022 года: специалисты выезжают на дом, оценивают условия жизни и координируют помощь государства и некоммерческих организаций. Работа ведется в рамках нацпроекта «Семья».
За восемь месяцев службы участковые приняли более 31 тысячи жителей республики, разработали индивидуальные программы поддержки для 5,8 тыс. пенсионеров и людей с инвалидностью. В эту цифру вошли почти 500 участников спецоперации и их семей.
«Именно эти специалисты определяют, какие виды социальных услуг нужны человеку, а также объем и периодичность оказания такой помощи. Определяется конкретный маршрут помощи и формируется в виде индивидуальной программы. Служба социальных участковых есть во всех городах и районах Башкортостана», — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ольга Кабанова.
Ранее сообщалось, что в Башкирии 1,8 млрд рублей потратили на средства реабилитации инвалидов.
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