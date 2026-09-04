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17:48 (UTC+5), 04 Сентября 2026

В Благовещенске стартовал пилотный проект по тестированию полимерной школьной мебели

Пилотный проект по тестированию полимерных парт и стульев стартовал в СОШ №6 им. М.А. Киняшова в Благовещенске. В реальных условиях будет оцениваться, как мебель переносит ежедневную нагрузку и каких затрат требует в процессе эксплуатации.

Фото: СОШ №6 им. М. А. Киняшова | предоставлено СОШ №6 им. М. А. Киняшова
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Площадкой проекта стала школа, где уже два года ведется профильная подготовка по естественно-научным и технологическим направлениям. Для учеников 8–9-х классов действует программа «Эко-химия», для 10–11-х — профильная программа, разработанная совместно с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом.

Во время проекта будет отслеживаться состояние поверхности и краев мебели, устойчивость креплений, удобство рабочих мест и время, которое требуется на уход за полимерными партами и стульями. В оценке примут участие педагоги, ученики, родители и технический персонал. Они будут фиксировать, как мебель переносит контакт с рюкзаками и письменными принадлежностями, влагу, регулярную уборку и другие нагрузки.

Полимерные части парт изготовлены из полиэтилена, стульев — из полипропилена, армированного стекловолокном. Основа конструкции — металлический каркас. Размеры и геометрия изделий соответствуют требованиям ГОСТ и учитывают ростовые группы школьников. Вторичное сырье при производстве мебели не используется.

Разработчики относят к преимуществам такой мебели простой уход, гладкие края, отсутствие острых углов и предпосылок к образованию сколов. Насколько эти свойства сохраняются при интенсивной эксплуатации, покажет время. Контрольные оценки проведут через один, три, шесть и двенадцать месяцев. На каждом этапе специалисты изучат внешний вид комплектов, их безопасность и эргономичность, а также необходимость ремонта или регулировки.

«Для школы важен практический результат: удобно ли детям, как мебель сохраняет внешний вид и сколько времени уходит на уход за ней. Эти показатели будем фиксировать на протяжении всего проекта и обсуждать с педагогами, учениками и родителями», — сказала директор СОШ №6 им. М. А. Киняшова Надежда Машкина.

По итогам проекта организаторы сопоставят состояние мебели на разных этапах с отзывами учащихся и учительского состава школы. Данные помогут оценить возможные расходы на обслуживание, ремонт и замену комплектов, а также перспективы применения подобных решений в других образовательных учреждениях.

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