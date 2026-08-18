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12:57 (UTC+5), 18 Августа 2026

В Башкирии 1,8 млрд рублей потратили на средства реабилитации инвалидов

Соцфонд выдал более 54 тысяч электронных сертификатов.

Реготделение Соцфонда с начала года оформило сертификатов на сумму более 1,8 млрд рублей
Фото: Валерий Шахов | Архив ИА «Башинформ»
Наталья Овчарук
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Электронный сертификат на покупку технических средств реабилитации — наиболее востребованный способ обеспечения граждан с инвалидностью. На него пришлось более 66% поступивших заявлений в Соцфонд республики в 2026 году. Региональное отделение с начала года оформило сертификатов на сумму более 1,8 млрд рублей.

Жители Башкирии с инвалидностью имеют право выбрать один из двух способов покупки средств реабилитации: через систему госконтрактов, которые Соцфонд заключает с поставщиками, или по электронному сертификату. Последний позволяет самостоятельно приобрести нужное изделие с учетом индивидуальных потребностей.

«Сертификат привязывается к карте „МИР“ получателя и содержит сведения о разрешённых к покупке товарах (например, кресле‑коляске или слуховом аппарате), их количестве и предельной стоимости. Максимальная цена единицы товара определяется по стоимости аналогичного изделия в последнем исполненном контракте на дату подачи заявления на оформление сертификата. Решение о выдаче электронного сертификата принимается не позднее двух рабочих дней с момента подачи заявления получателем услуг. Использовать сертификат можно в торговых точках, интернет-магазинах, интегрированных с платформой электронных сертификатов», — объяснили представители Соцфонда.

Ранее Башинформ сообщал о том, как Башкирия обеспечивает средствами реабилитации отдельные категории граждан.

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