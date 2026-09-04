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16:13 (UTC+5), 04 Сентября 2026

В Уфе показали ход ремонта пострадавшего от БПЛА дома

Беспилотник задел многоэтажку по улице Гафури 2 апреля. Городской бюджет выделил средства на восстановление.

Фото: Ленинский район Уфы | соцсети
Элина Ахметова
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Ленинский район Уфы соцсети
Ленинский район Уфы соцсети
Ленинский район Уфы соцсети
Фото: Ленинский район Уфы | соцсети
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В администрации Ленинского района Уфы рассказали, как продвигается ремонт квартир в жилой многоэтажке по ул. Гафури, 54. В этот дом 2 апреля попал беспилотник, повреждения произошли в трёх квартирах и техническом этаже. Сейчас в них идут ремонтно-восстановительные работы, профинансированные из городского бюджета. 

– В одной из квартир проводятся отделочные, электромонтажные, сантехнические работы. На техническом этаже ведется установка чернового кирпича. В другой квартире делают отделку, электромонтаж, устанавливают окна и сантехнику, – рассказал глава администрации Ленинского района Олег Котов.

Он напомнил, что власти города приняли решение выделить пострадавшим материальную помощь, и с 11 сентября в здании администрации будет организован приём документов от пострадавших граждан. 

Завершить восстановление запланировано к 31 октября. Что с ремонтом было неделю назад, рассказывали здесь.

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