Пострадавший от атаки БПЛА дом в Уфе будет восстановлен до 31 октября

Радий Хабиров сказал, что он услышал жалобу от жительницы пострадавшего дома на республиканском форуме «Управдом». Глава Башкирии поинтересовался дорожной картой и что разъяснено жителям пострадавшего дома по адресу: улица Гафури, 54.

По словам Рустама Шарипова, дорожная карта по капитальному ремонту дома администрацией Уфы разработана и утверждена. До 15 июня должна была пройти экспертиза. До 10 июля будет выделено финансирование из городского бюджета. До 15 июля контракт на восстановление МКД будет подписан, заверил Рустам Шарипов.

«Срок реализации работ запланирован до 31 октября 2026 года. Приёмка работ будет до 31 ноября. Ситуация на контроле. Будем стараться завершить работы заранее», — заверил и. о. мэра Уфы.

Радий Хабиров спросил, нельзя ли было ускорить конкурсные процедуры, поскольку случай носит чрезвычайный характер.

«Контракт будет заключен прямыми договорами», — сказал Рустам Шарипов.

Он добавил, что с жителями проводится разъяснительная работа, создан чат.

«Коммуникации были неэффективными, раз мне об этом говорили с возмущением. Сегодня поручите, чтобы дорожную карту довели до старшего по дому и жителей», — потребовал Радий Хабиров.

Напомним, в Уфе 2 апреля беспилотник попал в жилой дом на улице Гафури. После удара в одной из квартир начался пожар. На место происшествия сразу прибыли пожарные и спасатели, открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.