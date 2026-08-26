В Уфе рассказали, как идёт ремонт пострадавшего от БПЛА дома

В доме №54 по ул. Гафури продолжается восстановительный ремонт, сообщил на оперативном совещании в мэрии глава Ленинского района Уфы Олег Котов. Завершить его планируется до наступления холодов.
– В настоящее время ведутся работы по восстановлению трех квартир и технического этажа, ремонту парапета и крыши, восстановлена входная дверь в подъезде №3, проведены сантехнические работы и работы по восстановлению электричества, – рассказал глава района.
До начала работ строители очистили пострадавшие квартиры от остатков пожара, восстановили окна. Средства на ремонт выделил городской бюджет.
Ранее сообщали: в Уфе решают вопрос по субсидиям жителям, пострадавшим в результате удара ракет или беспилотников.
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