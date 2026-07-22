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09:59 (UTC+5), 22 Июля 2026

Как в Уфе идёт ремонт дома, в который попал беспилотник

Фото: администрация Ленинского района Уфы | мах
Элина Ахметова

В Уфе в доме №54 по улице Гафури продолжается ремонт квартир, пострадавших от БПЛА 2 апреля. О ходе работ сообщил глава администрации Ленинского района Олег Котов. Сейчас в помещениях работают строители: в поврежденных квартирах проводится демонтаж штукатурки и отделка стен. Проведена замена стояков водоснабжения, демонтирована разрушенная плита между этажами. Работают электрики. 

На внеочередном заседании Горсовета Уфы депутаты рассмотрели вопрос установления дополнительной меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим в результате ракетных ударов и атак беспилотных летательных аппаратов. Порядок предоставления выплат администрация города разработает до 1 августа 2026 года, - напомнил Олег Котов.

администрация Ленинского района Уфы мах
администрация Ленинского района Уфы мах
администрация Ленинского района Уфы мах
администрация Ленинского района Уфы мах
Фото: администрация Ленинского района Уфы | мах
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В доме по ул. Гафури пострадали три квартиры и нежилое помещение.  Средства на их ремонт выделила мэрия.  Прежде всего подрядчик восстановит коммунальные сети. Предстоит восстановить конструкцию здания. После ремонта квартиры сдадут владельцам в предчистовой отделке, планируется сделать это к концу сентября.

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