Как в Уфе идёт ремонт дома, в который попал беспилотник

В Уфе в доме №54 по улице Гафури продолжается ремонт квартир, пострадавших от БПЛА 2 апреля. О ходе работ сообщил глава администрации Ленинского района Олег Котов. Сейчас в помещениях работают строители: в поврежденных квартирах проводится демонтаж штукатурки и отделка стен. Проведена замена стояков водоснабжения, демонтирована разрушенная плита между этажами. Работают электрики.
На внеочередном заседании Горсовета Уфы депутаты рассмотрели вопрос установления дополнительной меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим в результате ракетных ударов и атак беспилотных летательных аппаратов. Порядок предоставления выплат администрация города разработает до 1 августа 2026 года, - напомнил Олег Котов.
В доме по ул. Гафури пострадали три квартиры и нежилое помещение. Средства на их ремонт выделила мэрия. Прежде всего подрядчик восстановит коммунальные сети. Предстоит восстановить конструкцию здания. После ремонта квартиры сдадут владельцам в предчистовой отделке, планируется сделать это к концу сентября.
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