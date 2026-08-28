В Уфе ответили на вопросы о престижности учительства

Более трети опрошенных жителей Уфы назвали профессию учителя престижной, по данным рекрутерской платформы SuperJob. В преддверии учебного года в компании провели опрос среди ищущих работу людей.

На вопрос о престижности работы в школе положительно ответили 35%, а противоположный ответ дали 56%, дав следующие комментарии: «Работать за такую зарплату и с такой нагрузкой — подвиг»; «Самая неблагодарная профессия»; «Ни дети, ни родители учителей не уважают».

Ядром считающих учительскую профессию престижной стала возрастная группа 35-45 лет — люди, гипотетически имеющие детей школьного возраста.

Ранее опубликовали советы психолога родителям первоклашек.