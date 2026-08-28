Психолог из Уфы рассказала, как помочь первоклассникам привыкнуть к школе

Для них и их родителей начинается важный этап, который психологи называют «адаптацией». Медицинский психолог высшей категории Регина Халфина в беседе с журналистом информационного агентства «Башинформ» поделилась советами, как как помочь первокласснику влиться в учебный процесс и полюбить школу.

«С научно-практической точки зрения единых международных нормативов нет: один ребёнок привыкнет к школе за пару недель, другому потребуется полгода. Это зависит от темперамента, здоровья, отношений с учителем и атмосферы дома. Но исследования показывают три типичных сценария: ускоренный — до 5–6 недель; средний — от 2 до 4 месяцев; замедленный — до конца первого полугодия», — говорит Регина Халфина.

Ускоренная адаптация: когда ребёнок — маленький герой

По словам психолога, уже через месяц он спокойно идет на уроки, знает имена одноклассников и рассказывает о школьных делах без слез.

Совет родителям: не перегружать ребенка. Раз у него остались силы после уроков, это не значит, что нужно срочно записывать его на робототехнику, английский и хоккей. Оставьте ему минимум два часа свободного времени днём просто полежать или поиграть во дворе. Главный риск здесь — выгорание к Новому году из-за завышенных ожиданий взрослых.

Средняя «акклиматизация»: «качели» настроения

Ребенок ходит в школу, но утро часто начинается с уговоров. Он быстрее утомляется, может стать плаксивым или слишком активным, а друзей пока находит одного-двух. Это самый частый сценарий, отмечает Регина Халфина. Что делать семье:

Щадящий режим. Никаких «развиваек» по вечерам. Первое полугодие школа сама по себе является тяжелой работой. После уроков — еда, тишина, прогулка, свободная игра.

Никаких «развиваек» по вечерам. Первое полугодие школа сама по себе является тяжелой работой. После уроков — еда, тишина, прогулка, свободная игра. Предсказуемое утро. Собираться следует без гонки. Пусть лучше вы выйдете на пять минут раньше и дойдете пешком, обсуждая погоду, чем будете нервно искать сменку под звук таймера. Утренняя ссора сжигает ресурс ребенка еще до звонка на урок, поясняет специалист.

Собираться следует без гонки. Пусть лучше вы выйдете на пять минут раньше и дойдете пешком, обсуждая погоду, чем будете нервно искать сменку под звук таймера. Утренняя ссора сжигает ресурс ребенка еще до звонка на урок, поясняет специалист. Правильные вопросы вместо допроса. Забудьте фразу «Как дела в школе?» — она вызывает ступор. Спрашивайте конкретно: «Кто сегодня тебя насмешил?», «Где было труднее всего сидеть тихо?», «На каком уроке ты чувствовал себя самым умным?».

Забудьте фразу «Как дела в школе?» — она вызывает ступор. Спрашивайте конкретно: «Кто сегодня тебя насмешил?», «Где было труднее всего сидеть тихо?», «На каком уроке ты чувствовал себя самым умным?». Тёплый контакт с учителем. Не ждите родительского собрания. Подойдите после уроков на две минуты и скажите: «Мы видим, что ему бывает тяжело собираться утром, мы работаем над этим со своей стороны. Как он ведет себя в классе? Нужна ли нам помощь?». Учитель станет вашим союзником, если увидит адекватную вовлеченность.

Замедленное вхождение в учебный процесс: красные флаги

Здесь нужно обратить внимание на стойкое нежелание идти в школу, боли в животе именно по утрам (когда врачи ничего не находят), паника при расставании, агрессия или полная апатия, которые не проходят неделями.

«С точки зрения когнитивно-поведенческой терапии закрепляется опасный цикл: тревога → избегание школы → временное облегчение → мозг запоминает, что убегать безопасно → следующая тревога становится сильнее», — подчеркивает Регина Халфина.

Инструкция к действию:

Педиатр первым. При регулярных болях исключаем реальные заболевания желудка, сердца и сосудов. Организм ребенка действительно может реагировать болью на невыносимый стресс. Школьный психолог и учитель. Поговорите о том, что происходит на переменах. Возможно, дело в неудачном месте за партой, громком голосе педагога или конфликте с конкретным одноклассником. Детский психолог. Обращаться нужно сразу, не дожидаясь конца четверти, если есть признаки травли, самоповреждение, высказывания о нежелании жить или резкое ухудшение сна и аппетита.

Что считать хорошей динамикой?

Даже при медленном темпе всё идет правильно, если трудности колеблются, но уменьшаются.

«Например, в сентябре ребенок плакал каждое утро, в октябре — только по понедельникам, а в ноябре сам берет рюкзак, хотя вечером все еще валится с ног. О завершении адаптации можно говорить, когда школьник принимает режим без борьбы, чувствует себя в безопасности, имеет хотя бы одного друга и способен замечать приятные моменты дня, — отмечает собеседница «Башинформа». — Главное, что нужно понять родителям, что медленная адаптация — это не слабость характера и не признак плохого воспитания. Это сигнал, что нервной системе ребенка сейчас требуется больше внешней опоры: ваших объятий, защиты учителя и права быть уставшим. Ваша задача — не сделать из него отличника к ноябрю, а сохранить базовое чувство «со мной всё в порядке, меня любят даже тогда, когда я плачу перед школой».