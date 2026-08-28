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11:11 (UTC+5), 28 Августа 2026

Психолог из Уфы рассказала, как помочь первоклассникам привыкнуть к школе

В школах Уфы в этом году за парты сядут около 12 тысяч первоклассников.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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Для них и их родителей начинается важный этап, который психологи называют «адаптацией». Медицинский психолог высшей категории Регина Халфина в беседе с журналистом информационного агентства «Башинформ» поделилась советами, как как помочь первокласснику влиться в учебный процесс и полюбить школу.

«С научно-практической точки зрения единых международных нормативов нет: один ребёнок привыкнет к школе за пару недель, другому потребуется полгода. Это зависит от темперамента, здоровья, отношений с учителем и атмосферы дома. Но исследования показывают три типичных сценария: ускоренный — до 5–6 недель; средний — от 2 до 4 месяцев; замедленный — до конца первого полугодия», — говорит Регина Халфина.

Ускоренная адаптация: когда ребёнок — маленький герой

По словам психолога, уже через месяц он спокойно идет на уроки, знает имена одноклассников и рассказывает о школьных делах без слез.

Совет родителям: не перегружать ребенка. Раз у него остались силы после уроков, это не значит, что нужно срочно записывать его на робототехнику, английский и хоккей. Оставьте ему минимум два часа свободного времени днём просто полежать или поиграть во дворе. Главный риск здесь — выгорание к Новому году из-за завышенных ожиданий взрослых.

Средняя «акклиматизация»: «качели» настроения

Ребенок ходит в школу, но утро часто начинается с уговоров. Он быстрее утомляется, может стать плаксивым или слишком активным, а друзей пока находит одного-двух. Это самый частый сценарий, отмечает Регина Халфина. Что делать семье:

  • Щадящий режим. Никаких «развиваек» по вечерам. Первое полугодие школа сама по себе является тяжелой работой. После уроков — еда, тишина, прогулка, свободная игра.
  • Предсказуемое утро. Собираться следует без гонки. Пусть лучше вы выйдете на пять минут раньше и дойдете пешком, обсуждая погоду, чем будете нервно искать сменку под звук таймера. Утренняя ссора сжигает ресурс ребенка еще до звонка на урок, поясняет специалист.
  • Правильные вопросы вместо допроса. Забудьте фразу «Как дела в школе?» — она вызывает ступор. Спрашивайте конкретно: «Кто сегодня тебя насмешил?», «Где было труднее всего сидеть тихо?», «На каком уроке ты чувствовал себя самым умным?».
  • Тёплый контакт с учителем. Не ждите родительского собрания. Подойдите после уроков на две минуты и скажите: «Мы видим, что ему бывает тяжело собираться утром, мы работаем над этим со своей стороны. Как он ведет себя в классе? Нужна ли нам помощь?». Учитель станет вашим союзником, если увидит адекватную вовлеченность.

Замедленное вхождение в учебный процесс: красные флаги

Здесь нужно обратить внимание на стойкое нежелание идти в школу, боли в животе именно по утрам (когда врачи ничего не находят), паника при расставании, агрессия или полная апатия, которые не проходят неделями.

«С точки зрения когнитивно-поведенческой терапии закрепляется опасный цикл: тревога → избегание школы → временное облегчение → мозг запоминает, что убегать безопасно → следующая тревога становится сильнее», — подчеркивает Регина Халфина.

Инструкция к действию:

  1. Педиатр первым. При регулярных болях исключаем реальные заболевания желудка, сердца и сосудов. Организм ребенка действительно может реагировать болью на невыносимый стресс.
  2. Школьный психолог и учитель. Поговорите о том, что происходит на переменах. Возможно, дело в неудачном месте за партой, громком голосе педагога или конфликте с конкретным одноклассником.
  3. Детский психолог. Обращаться нужно сразу, не дожидаясь конца четверти, если есть признаки травли, самоповреждение, высказывания о нежелании жить или резкое ухудшение сна и аппетита.

Что считать хорошей динамикой?

Даже при медленном темпе всё идет правильно, если трудности колеблются, но уменьшаются.

«Например, в сентябре ребенок плакал каждое утро, в октябре — только по понедельникам, а в ноябре сам берет рюкзак, хотя вечером все еще валится с ног. О завершении адаптации можно говорить, когда школьник принимает режим без борьбы, чувствует себя в безопасности, имеет хотя бы одного друга и способен замечать приятные моменты дня, — отмечает собеседница «Башинформа». — Главное, что нужно понять родителям, что медленная адаптация — это не слабость характера и не признак плохого воспитания. Это сигнал, что нервной системе ребенка сейчас требуется больше внешней опоры: ваших объятий, защиты учителя и права быть уставшим. Ваша задача — не сделать из него отличника к ноябрю, а сохранить базовое чувство «со мной всё в порядке, меня любят даже тогда, когда я плачу перед школой».
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