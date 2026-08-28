Психолог из Уфы рассказала, как помочь первоклассникам привыкнуть к школе

Для них и их родителей начинается важный этап, который психологи называют «адаптацией». Медицинский психолог высшей категории Регина Халфина в беседе с журналистом информационного агентства «Башинформ» поделилась советами, как как помочь первокласснику влиться в учебный процесс и полюбить школу.
«С научно-практической точки зрения единых международных нормативов нет: один ребёнок привыкнет к школе за пару недель, другому потребуется полгода. Это зависит от темперамента, здоровья, отношений с учителем и атмосферы дома. Но исследования показывают три типичных сценария: ускоренный — до 5–6 недель; средний — от 2 до 4 месяцев; замедленный — до конца первого полугодия», — говорит Регина Халфина.
По словам психолога, уже через месяц он спокойно идет на уроки, знает имена одноклассников и рассказывает о школьных делах без слез.
Совет родителям: не перегружать ребенка. Раз у него остались силы после уроков, это не значит, что нужно срочно записывать его на робототехнику, английский и хоккей. Оставьте ему минимум два часа свободного времени днём просто полежать или поиграть во дворе. Главный риск здесь — выгорание к Новому году из-за завышенных ожиданий взрослых.
Ребенок ходит в школу, но утро часто начинается с уговоров. Он быстрее утомляется, может стать плаксивым или слишком активным, а друзей пока находит одного-двух. Это самый частый сценарий, отмечает Регина Халфина. Что делать семье:
Здесь нужно обратить внимание на стойкое нежелание идти в школу, боли в животе именно по утрам (когда врачи ничего не находят), паника при расставании, агрессия или полная апатия, которые не проходят неделями.
«С точки зрения когнитивно-поведенческой терапии закрепляется опасный цикл: тревога → избегание школы → временное облегчение → мозг запоминает, что убегать безопасно → следующая тревога становится сильнее», — подчеркивает Регина Халфина.
Инструкция к действию:
Даже при медленном темпе всё идет правильно, если трудности колеблются, но уменьшаются.
«Например, в сентябре ребенок плакал каждое утро, в октябре — только по понедельникам, а в ноябре сам берет рюкзак, хотя вечером все еще валится с ног. О завершении адаптации можно говорить, когда школьник принимает режим без борьбы, чувствует себя в безопасности, имеет хотя бы одного друга и способен замечать приятные моменты дня, — отмечает собеседница «Башинформа». — Главное, что нужно понять родителям, что медленная адаптация — это не слабость характера и не признак плохого воспитания. Это сигнал, что нервной системе ребенка сейчас требуется больше внешней опоры: ваших объятий, защиты учителя и права быть уставшим. Ваша задача — не сделать из него отличника к ноябрю, а сохранить базовое чувство «со мной всё в порядке, меня любят даже тогда, когда я плачу перед школой».
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