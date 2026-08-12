Россияне стали чаще завышать в своих резюме уровень владения ПО

Чаще всего соискатели приукрашивают свои резюме в плане профессиональных навыков и знания софта, выяснил SuperJob по результатам опроса HR-менеджеров. Половина опрошенных ответили, что сталкивались с недостоверными данными по профнавыкам, на втором месте по частоте искажения – опыт работы, на третьем – должностные обязанности на прошлых работах.

Треть кадровиков сообщили, что выявляли завышенный уровень владения ПО — кандидаты планировали справляться с помощью ИИ, будучи уверенными, что достаточно уметь писать промты – задания для нейросети, а она уже будет работать с таблицами и данными.

Четверть рекрутеров встречались с искажением личных данных (прописка, гражданство, возраст). 10% — с ложью об уровне владения иностранными языками.

4% опрошенных эйчаров сталкивались с приписыванием участия в семинарах, прохождения курсов (то есть в сфере допобразования и повышения квалификации).

Доля тех, кто никогда не встречал ложных сведений в резюме, за год сократилась с 10% до 7%. Выявить нестыковки эйчарам несложно: в их арсенале — собеседования, профтесты, проверки рекомендаций и выписок из трудовых книжек.

Ранее сообщали, какие навыки помогут получить работу (и главный совет — уметь работать с ИИ).