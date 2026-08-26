Оксана Лут и Радий Хабиров наградили лучших аграриев Башкирии

26 августа в Центре управления республикой министр сельского хозяйства России Оксана Лут, которая находится в Уфе с рабочей поездкой, и Глава Башкортостана Радий Хабиров вручили государственные и ведомственные награды работникам сельского хозяйства и пищевой промышленности региона за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса.
— Я регулярно приезжаю в Башкортостан. Это очень многоплановый регион, где развиваются различные отрасли экономики, в том числе сельское хозяйство. Республика каждый год растёт по объёму производства сельхозпродукции. В прошлом году был рекорд — Башкортостан собрал 1 млн тонн масличных и 3,6 млн тонн зерновых культур. По животноводству также идёт постоянный рост и по продуктивности, и по объёмам производства молока, мяса. Один из лучших аграрных университетов России тоже находится в Башкортостане. Вуз активно набирает обороты, развивается, участвует во всех программах, и его уже знает вся страна, — сказала Оксана Лут. — Сегодня мы награждаем представителей всех направлений, которые есть в республике — животноводство, растениеводство, ветеринария, научно-образовательная деятельность. Большое спасибо за ваш труд, за то, что благодаря вам и компаниям, в которых вы работаете, наши граждане могут вкусно есть и каждый день видеть богатый ассортимент, которого нет в большинстве стран. Вся Россия знает башкирскую продукцию, башкирские бренды. Уверена, что сельское хозяйство в республике будет и дальше успешно развиваться.
— Оксана Николаевна — большой друг нашей республики. И я хочу сказать большое спасибо вам лично и Министерству сельского хозяйства за ту поддержку, которую мы всегда получаем, — сказал Радий Хабиров. — Сегодня мы вручаем государственные награды труженикам АПК, тем, кто обеспечивает продовольственную безопасность, хранит село как опору нашей республики, нашей культуры и нравственности. Хочу выразить искреннюю благодарность за ваш непростой труд. А республика и дальше будет направлять ресурсы на развитие села — строительство и ремонт дорог, благоустройство парков и скверов, укрепление социальной инфраструктуры.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.