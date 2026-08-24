Среда, 26 Августа 2026
Уфа
+20 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
19:56 (UTC+5), 24 Августа 2026

Владимир Путин подписал указ о защите объектов критической инфраструктуры

Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Прослушать статью:

Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской Федерации».

В указе говорится о том, что вводится механизм временного управления объектами критической инфраструктуры в случае, если их владельцы не обеспечивают должный уровень безопасности. Согласно документу, к таким объектам относятся предприятия топливно-энергетического комплекса и промышленности, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры, объекты энергетики (включая атомную), жизнеобеспечения, а также иные объекты, имеющие особо важное значение для безопасности и экономической стабильности страны.

Основанием для введения временного управления могут стать непринятие или несвоевременное принятие мер безопасности, нарушение установленных требований, создание угрозы нормальной работе объекта, а также неэффективность мер по защите от беспилотных летательных аппаратов или задержка с восстановлением после повреждения. Временное управление может быть установлено как над всем объектом, так и над его частью, а также над принадлежащими владельцу ценными бумагами, долями в уставных капиталах и имущественными правами.

Решение о введении временного управления принимает правительство страны по поручению президента. Временным управляющим по умолчанию становится Росимущество, однако правительство может назначить другую организацию.

Ранее в Башкирии в результате атак БПЛА произошли пожары в промзоне города Салавата и в логистическом центре Wildberries.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru