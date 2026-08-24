Владимир Путин подписал указ о защите объектов критической инфраструктуры

Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской Федерации».
В указе говорится о том, что вводится механизм временного управления объектами критической инфраструктуры в случае, если их владельцы не обеспечивают должный уровень безопасности. Согласно документу, к таким объектам относятся предприятия топливно-энергетического комплекса и промышленности, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры, объекты энергетики (включая атомную), жизнеобеспечения, а также иные объекты, имеющие особо важное значение для безопасности и экономической стабильности страны.
Основанием для введения временного управления могут стать непринятие или несвоевременное принятие мер безопасности, нарушение установленных требований, создание угрозы нормальной работе объекта, а также неэффективность мер по защите от беспилотных летательных аппаратов или задержка с восстановлением после повреждения. Временное управление может быть установлено как над всем объектом, так и над его частью, а также над принадлежащими владельцу ценными бумагами, долями в уставных капиталах и имущественными правами.
Решение о введении временного управления принимает правительство страны по поручению президента. Временным управляющим по умолчанию становится Росимущество, однако правительство может назначить другую организацию.
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