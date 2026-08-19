Уфа окажет максимальную помощь пострадавшим от атаки БПЛА

Сегодня на оперативном совещании в мэрии исполняющий обязанности главы администрации города Рустам Шарипов заверил, что власти предпримут максимальные меры для помощи жителям, пострадавшим от атаки БПЛА.

Напомним, сегодня в Уфе отразили атаку беспилотников. К городу приближались шесть БПЛА, четыре из них сбили. Один упал на территории промзоны, другой попал в жилой дом в Затоне.

Повреждено несколько квартир на верхних этажах и автомобили. Один человек ранен. Ранение легкое, доставлен в больницу, угрозы жизни нет, уточнил Рустам Шарипов.

И. о. главы столичной администрации вместе с руководителями городских служб лично выехал на место происшествия для оценки характера повреждений. Для координации действий создан оперативный штаб, а для жителей поврежденного дома организован пункт временного размещения.

Проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого будут определены первоочередные восстановительные работы. С жильцами провели встречу, разъяснив порядок дальнейших действий.

«Сейчас начальник управления гражданской защиты и глава Ленинского района находятся на месте. Со своей стороны мы предпримем максимальные меры, чтобы минимизировать последствия, а людям окажем максимальную помощь. Подготовлена нормативно-правовая база. По поручению Радия Фаритовича в самые кратчайшие сроки нужно приступить к устранению последствий, ремонту и восстановлению этих домов», — подчеркнул Рустам Шарипов.

Градоначальник также добавил, что по результатам инцидента будет проведен детальный разбор недостатков во взаимодействии служб и расчистке дворов спецтехникой в подобных случаях. Кроме того, мэрия усилит информирование населения о правилах поведения при объявлении опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

«От каждого случая нам нужно извлекать максимум пользы, чтобы не допускать каких-либо жертв или повреждений, минимизировать последствия таких случаев», — добавил он.

Ранее в Уфе после атаки БПЛА проверили качество воздуха.