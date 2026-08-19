В Уфе после атаки БПЛА проверили качество воздуха

Специалисты минэкологии Башкирии и аналитической лаборатории оценили качество воздуха в Уфе после беспилотной атаки. В мобильной экологической лаборатории исследовали на содержание бензола, диоксида серы, оксида углерода и сероводорода. Параллельно в городе ведётся мониторинг с помощью автоматических станций контроля воздуха. В случае если в пробах найдут превышение допустимых норм, результаты незамедлительно направят в надзорные органы для принятия мер реагирования, сообщил министр экологии и природопользования республики Нияз Фазылов.

Напомним, сегодня в Уфе отразили атаку беспилотников. К городу приближались шесть БПЛА, четыре из них сбили. Один упал на территории промзоны, другой попал в жилой дом в Затоне. Пострадал один человек.