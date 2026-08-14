В Башкирии открылась трапезная в помощь храму села Воскресенское

В историческом поселении Воскресенское открылась трапезная. Открытие состоялось в рамках фестиваля горнозаводской цивилизации «Медь».
Трапезная располагается на территории храмового комплекса – объекта культурного наследия. Каждый турист, который приезжает в эти края, может собраться всей семьей за уютной неспешной трапезой и подкрепиться перед дорогой.
Концепция заведения «Поел — помог храму» превращает обычный обед в личный вклад в сохранение истории Башкортостана. В доме гостеприимства каждый гость становится меценатом. Средства, вырученные от продаж в трапезной, полностью направляются на реставрацию храма Воскресения Христова, который является частью исторического комплекса зданий екатерининской эпохи наряду с медеплавильным заводом.
Восстановлением храма Воскресения Словущего села Воскресенское занимается благотворительный фонд STEHIN. Фонд поставил цель создать здесь привлекательное историко-культурное пространство, где сохранение наследия идёт рука об руку с современным комфортом для жителей и гостей Башкортостана.
В ближайших планах фонда — комплексное развитие прихрамовой территории. Со временем здесь планируется построить кафе-оранжерею, разбить круглогодичные теплицы для выращивания свежей зелени и овощей. Также организаторы благоустроят водную зону – пруды и источники, возведут часовню.
Фонд приглашает всех неравнодушных посетить трапезную и лично принять участие в возрождении храма. Каждый обед становится поддержкой общего дела.
Проект в Воскресенском реализуется при поддержке местных властей и неравнодушных жителей.
Ранее «Башинформ» публиковал материал о том, как Воскресенское и Верхотор становятся туристическими центрами Башкирии.
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