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12:14 (UTC+5), 14 Августа 2026

В Башкирии открылась трапезная в помощь храму села Воскресенское

Завершился первый этап масштабного проекта по возрождению храмового комплекса в селе Воскресенское Мелеузовского района республики.

Фото: Людмила Чернышова | Пресс-служба Благотворительного фонда «STEHIN»
Лейла Аралбаева
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В историческом поселении Воскресенское открылась трапезная. Открытие состоялось в рамках фестиваля горнозаводской цивилизации «Медь».

Трапезная располагается на территории храмового комплекса – объекта культурного наследия. Каждый турист, который приезжает в эти края, может собраться всей семьей за уютной неспешной трапезой и подкрепиться перед дорогой. 

Концепция заведения «Поел — помог храму» превращает обычный обед в личный вклад в сохранение истории Башкортостана. В доме гостеприимства каждый гость становится меценатом. Средства, вырученные от продаж в трапезной, полностью направляются на реставрацию храма Воскресения Христова, который является частью исторического комплекса зданий екатерининской эпохи наряду с медеплавильным заводом.

Людмила Чернышова Пресс-служба Благотворительного фонда «STEHIN»
Людмила Чернышова Пресс-служба Благотворительного фонда «STEHIN»
Людмила Чернышова Пресс-служба Благотворительного фонда «STEHIN»
Людмила Чернышова Пресс-служба Благотворительного фонда «STEHIN»
Фото: Людмила Чернышова | Пресс-служба Благотворительного фонда «STEHIN»
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Восстановлением храма Воскресения Словущего села Воскресенское занимается благотворительный фонд STEHIN. Фонд поставил цель создать здесь привлекательное историко-культурное пространство, где сохранение наследия идёт рука об руку с современным комфортом для жителей и гостей Башкортостана.

В ближайших планах фонда — комплексное развитие прихрамовой территории. Со временем здесь планируется построить кафе-оранжерею, разбить круглогодичные теплицы для выращивания свежей зелени и овощей. Также организаторы благоустроят водную зону – пруды и источники, возведут часовню.

Людмила Чернышова Пресс-служба Благотворительного фонда «STEHIN»
Людмила Чернышова Пресс-служба Благотворительного фонда «STEHIN»
Фото: Людмила Чернышова | Пресс-служба Благотворительного фонда «STEHIN»
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Фонд приглашает всех неравнодушных посетить трапезную и лично принять участие в возрождении храма. Каждый обед становится поддержкой общего дела.

Проект в Воскресенском реализуется при поддержке местных властей и неравнодушных жителей.

Ранее «Башинформ» публиковал материал о том, как Воскресенское и Верхотор становятся туристическими центрами Башкирии. 

пресс-служба администрации Главы РБ
пресс-служба администрации Главы РБ
пресс-служба администрации Главы РБ
Людмила Чернышова Пресс-служба Благотворительного фонда «STEHIN»
Фото: пресс-служба | администрации Главы РБ
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