В Башкирии открылась трапезная в помощь храму села Воскресенское

В историческом поселении Воскресенское открылась трапезная. Открытие состоялось в рамках фестиваля горнозаводской цивилизации «Медь».

Трапезная располагается на территории храмового комплекса – объекта культурного наследия. Каждый турист, который приезжает в эти края, может собраться всей семьей за уютной неспешной трапезой и подкрепиться перед дорогой.

Концепция заведения «Поел — помог храму» превращает обычный обед в личный вклад в сохранение истории Башкортостана. В доме гостеприимства каждый гость становится меценатом. Средства, вырученные от продаж в трапезной, полностью направляются на реставрацию храма Воскресения Христова, который является частью исторического комплекса зданий екатерининской эпохи наряду с медеплавильным заводом.