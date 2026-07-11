Глава Башкирии открыл фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь»

Сегодня, 11 июля в селе Верхотор Ишимбайского района и селе Воскресенское Мелеузовского района стартовал фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь». Когда-то каждая пятая тонна меди России производилась именно здесь. Территории бывших медеплавильных заводов стали уникальным пространством, где каждый гость может познакомиться с кусочком истории горнозаводской империи на фоне южноуральских пейзажей и отдохнуть в комфортных условиях. Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

«Хәйерле көн, хөрмәтле ҡунаҡтар! Хәйерле көн, ҡәҙерле дуҫтар! Хәйерле көн, яҡташтар!

Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые гости фестиваля! Добрый день, дорогие земляки!

История Башкортостана – это до сих пор ещё непрочитанная книга. Мы много чего не знаем. И если с любовью относиться к своей Родине, к её истории, мы сделаем ещё много замечательных открытий.

Мы привыкли связывать нашу республику с прекрасной природой, с этникой, с нефтегазохимией и так далее. Но нельзя забывать, что именно здесь, в части Башкортостана, на Южном Урале формировался мощный индустриальный рывок молодой тогда Российской империи.

Действительно, каждая пятая тонна меди плавилась здесь. Не надо объяснять, что такое медь в те времена – вторая половина XVIII века. Воскресенский завод-сосед сделал первую плавку в 1745 году. То есть совсем скоро будет уже 300 лет, как это предприятие начало работать.

У нас было много таких предприятий. Это Воскресенский, Верхоторский, Тирлянский, Благовещенский, Преображенский, Авзянский, Кагинский и так далее, их много. Некоторые остались в руинированном виде – совсем небольшие останки. Некоторые сохранились более-менее, как наш Воскресенск. А некоторые вообще исчезли, их нет. Некоторые остались под водохранилищами и так далее.

Но каждое медеплавильное предприятие того времени состояло из трёх элементов. Это плотина обязательно – как источник энергии. Мы за нашей спиной видим плотину, многие даже не понимают, зачем она нужна. Тогда не было электричества – это самый главный источник энергии, чтобы приводить тяжёлые механизмы завода в действие. Это само предприятие-завод. И, вы знаете, обязательно населённый пункт и церковь, которую мы тоже здесь видим.

И наша цель – прежде всего показать удивительную историю нашего края. Она была очень непростой. Это был тяжелейший, каторжный по сути, труд приписных крестьян, которые работали, обеспечивали рудой, древесиной, потому что всё работало на дровах. Это тяжёлый труд.

Это восстание Емельяна Пугачёва, башкирские восстания. Такая достаточно драматическая история, но это наша история. Её надо знать, и самое главное – её надо любить!

Я очень надеюсь, что вот это место станет точкой притяжения многих людей, не только из Башкортостана, но и из других регионов. Мы сюда вложили душу, деньги, наши компетенции. Потому что очень хочется, чтобы люди приезжали сюда, гуляли, окунулись и прикоснулись к этой удивительной истории, о которой многие не знают.

Я хочу поблагодарить управленческую команду Ишимбая и Ишимбайского района. Азат Альбертович, спасибо большое!

Я благодарю верхоторцев. Надеюсь, они будут гостеприимными людьми, потому что мы видим – всё больше и больше приезжают и будут приезжать.

Я очень надеюсь, что эти точки будут рассказывать о нашем Башкортостане.

Ещё я хотел сегодня сделать небольшое объявление. Мы этот проект завершили. Мы отсюда уйдём скоро, сюда придут люди, туристы, турагенты, историки, ремесленники, потому что здесь будет очень много ремесленных явлений. И мы всю нашу энергию сейчас поворачиваем, потому что эта книга для нас – страница перевёрнута, мы открываем новую страницу.

Мы долго думали, нашей такой командой, мы думали вместе с Русским географическим обществом. Скоро мы начнём заниматься Тирлянским заводом, чтобы через какое-то время вы приехали в уникальное место, очень красивое место, и раскрыли ещё раз то, что нам подарили наши предки.

Всем желаю чудесного настроения! Всем желаю познавать, путешествовать, рассказывать своим детям, потому что невероятно интересная история у нашего Башкортостана. Всем мира и добра!», - сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Со словами приветствия к гостям фестиваля также обратились председатель комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев и глава администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов.

Программа фестиваля включает ремесленный театр, выставку старинных фотографий, шоу электронной музыки, гастрономическую площадку, открытую арт-зону по созданию мозаики из медного шлака, кузнечные мастер-классы и научные лекции. Для любителей спорта пройдет показательный турнир по возрождённой старинной игре лаун-теннису.

Напомним, фестиваль продлится два дня. Он проходит сразу на базе двух соседствующих комплексов старинных медеплавильных заводов, расположенных на территории села Верхотор (Ишимбайский район) и села Воскресенское (Мелеузовский район). Событие проходит впервые. Оно инициировано Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым.

Справка:

В Ишимбайском районе знаковым событием года стало завершение масштабного проекта благоустройства «Верхотор – театр времён» в рамках победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселенях федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Историческое село Верхотор обрело современный облик и стало новой точкой притяжения на туристической карте геопарка«Торатау». Реализация проекта позволила селу закрепить уникальную идентичность, создав от Церкви Казанской Богородицы до пруда цельный пеший маршрут с разнообразными рекреационными зонами. Заводская площадь оборудована качелями, визит-центром и сценой. Событийная площадка получила сцену-перголу и амфитеатр на склоне. Для жителей всех возрастов создали современные игровую и спортивную зоны, включая площадку для скейтов, благоустроили пляжную зону с пирсом, возвели кафе и сеть удобных пешеходных дорожек. Повсеместно установили освещение, малые архитектурные формы.

Финансирование за 2024-2025 годы составило 340 млн рублей, из которых значительный объём – средства федерального и регионального бюджетов.

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Комплекс Воскресенского медеплавильного завода – наследие горнозаводской цивилизации, созданное во второй половине XVIII века.

Воскресенский завод – объект культурного наследия федерального значения. Входит в геопарк «Торатау». Благодаря победе в 2020 году проекта «Арт-центр Воскресенский завод»на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в селе появилось общественное пространство у руин завода. Проект получил федеральную субсидию в размере 63,68 млн рублей. При создании арт-центра строители сохранили исторические объекты: стены заводских корпусов, старинную церковь и Воскресенскую картинную галерею В 2022 году вокруг завода и церкви выровняли площадки, проложили дорожки, провели электричество. На объекте появились сцена и амфитеатр под открытым небом. Установили опорное видеонаблюдение, звуковое оснащение, освещение, фонари, построили современный визит-центр и торговые павильоны для размещения товаров ремесленников. Также появилась стилизованная детская площадка, уложили брусчатку на пешеходные дорожки. В 2023 на территории исторического Земляного вала и его окрестностях (за церковью) для жителей села построили новую волейбольную площадку с трибунами, футбольное поле, мангальную зону для отдыха, прогулочную зону и уличное освещение от Арт-центра до Воскресенской картинной галереи. А напротив Храма Воскресения Словущего, на берегу реки Тор построили купель для крещенских купаний.