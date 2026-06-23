Глава Башкирии пригласил на фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь»

«Стены медеплавильных заводов в разных районах Башкортостана — богатое наследие горнозаводской цивилизации. Когда-то на территории республики находился ее центр. Сегодня это важные памятники истории, которые мы просто обязаны сохранить. Мы многое делаем, чтобы превратить их в точки притяжения для жителей и гостей нашего региона», — написал Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях.
В частности, в эти дни в Верхоторе откроют обновленное общественное пространство, над благоустройством которого работали последние годы.
В планах также работа в селе Тирлянский Белорецкого района.
«Когда-то здесь тоже был свой завод. В начале прошлого века его модернизировали, и он стал одним из самых технически оснащённых листопрокатных предприятий на всем Урале, — рассказал Глава республики и поделился выпуском популярного трэвел-шоу „Башкирские каникулы“ про Тирлян.
Ранее мы писали, что в Башкирии впервые пройдёт фестиваль «Медь».
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