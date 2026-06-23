В Башкирии впервые пройдёт фестиваль «Медь»

11–12 июля 2026 года на двух исторических индустриальных площадках республики – в сёлах Верхотор Ишимбайского района и Воскресенское Мелеузовского района – впервые состоится масштабный фестиваль «Медь». Мероприятие проводится по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова.
«Сохранение индустриального наследия для нас одна из важных задач. Фестиваль "Медь" призван не только сберечь вековые традиции горнозаводской цивилизации, но и наполнить территории старинных заводов новыми смыслами. Убеждён, что объекты культурного наследия должны становиться точками притяжения, где история промышленного величия гармонично сочетается с современными форматами досуга и креативной экономикой», – сказал Глава Башкирии.
Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа, которая позволит погрузиться в атмосферу горнозаводской эпохи. Организаторы подготовили ремесленный театр, кузнечные мастер-классы и научные лекции, а также открытую арт-зону, где все желающие смогут создать мозаику из медного шлака. Любители спорта смогут посмотреть показательный турнир по возрождённой старинной игре лаун-теннису. Завершится каждый из двух дней вечерними концертами с электронной и фолк-музыкой.
Напомним, ранее отремонтировали большой участок дороги между Ишимбаем и Мелеузом, которая проходит через исторические сёла Воскресенское и Верхотор.
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