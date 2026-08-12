В городах Башкирии продлили режим «черного неба»

В Башкирии еще на сутки продлили режим «черного неба». В Уфе, Стерлитамаке и Салавате он будет действовать до 20.00 13 августа, предупреждают синоптики Башгидромета.

Напомним, его ввели накануне. Термин «черное небо» – народное название неблагоприятных метеоусловий, когда из-за определённых метеоусловий, в частности, безветренной погоды, вредные примеси в приземном слое атмосферного воздуха не рассеиваются естественным образом. То есть выхлопные газы автомобилей и выбросы с заводов могут опуститься на уровень жилых домов. Поэтому предприятиям предписывают снижать объем выбросов в этот момент.

О том, как это влияет на здоровье, читайте в материале «Башинформа».