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13:07 (UTC+5), 12 Августа 2026

В городах Башкирии продлили режим «черного неба»

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

В Башкирии еще на сутки продлили режим «черного неба». В Уфе, Стерлитамаке и Салавате он будет действовать до 20.00 13 августа, предупреждают синоптики Башгидромета.

Напомним, его ввели накануне. Термин «черное небо» – народное название неблагоприятных метеоусловий, когда из-за определённых метеоусловий, в частности, безветренной погоды, вредные примеси в приземном слое атмосферного воздуха не рассеиваются естественным образом. То есть выхлопные газы автомобилей и выбросы с заводов могут опуститься на уровень жилых домов. Поэтому предприятиям предписывают снижать объем выбросов в этот момент.

О том, как это влияет на здоровье, читайте в материале «Башинформа».

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