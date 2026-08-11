В трех городах Башкирии вновь вводят режим «черного неба»

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате с 20.00 11 августа прогнозируются неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Они будут действовать до 20 часов следующего дня, предупреждает Башгидромет.

Напомним, синоптики предупреждают о так называемом режиме «черного неба». Это неофициальное, народное название прогнозируемых НМУ. Он вводится в крупных промышленных городах, когда погодные условия способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере в периоды безветренной и жаркой погоды. В таких условиях загрязнители — промышленные выбросы, выхлопные газы автомобилей и пыль — не рассеиваются, а скапливаются в приземном слое воздуха. В результате над городом образуется смог. Промышленным предприятиям в это время предписывают снизить объем выбросов.

О том, как режим «черного неба» влияет на здоровье, читайте в материале «Башинформа».