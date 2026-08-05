Жителям Башкирии напомнили о последствиях съёмок атаки БПЛА

В Башкирии запрещено законом фотографировать и снимать видео атаки БПЛА и её последствий, а также выкладывать фото- и видеоматериалы в соцсети. Такая информация, в том числе со сведениями о типах беспилотников, местах их запуска и падения, траекториях полёта, объектах атак, характере повреждений, а также о работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, может стать разведданными для противника.
Напомним, в прошлом году, 16 сентября, Глава республики Радий Хабиров подписал указ, который полностью запрещает публикацию любой информации об атаках дронов и их последствиях. Под запрет попадают фото- и видеоматериалы, позволяющие определить тип беспилотника, место его запуска, нахождения или падения, траекторию полёта, объекты атаки и характер повреждений, а также работу систем ПВО и РЭБ на территории республики. Любую такую информацию можно расценивать как готовые разведданные для противника.
За нарушение указа предусмотрены административные штрафы. Для граждан — от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
Помните, враг тщательно отслеживает каждое сообщение в соцсетях. Опубликованный кадр позволяет ему скорректировать следующий удар и бить точнее. Вы рискуете не только собственными деньгами и свободой — вы помогаете врагу убивать.
Ранее о запрете съемок последствий атак БПЛА предупредили в пресс-службе УФСБ России по Башкирии.
«Просим всех помнить, что при раскрытии вместе с изображениями сведений о расположении военных объектов, работе систем ПВО, объектах критической инфраструктуры или иной информации, представляющей интерес для противника, ситуация может выйти за рамки административного правонарушения. В таком случае возможна уголовная ответственность по ряду статей УК РФ, включая нормы о государственной измене, содействии террористической деятельности и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил, санкции по которым предполагают реальные сроки лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, сегодня Уфа в очередной раз подверглась атаке БПЛА. Обломки упали в промзоне столицы. О происшествии сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.
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