Пятница, 7 Августа 2026
Уфа
+26 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
14:55 (UTC+5), 05 Августа 2026

Жителям Башкирии напомнили о последствиях съёмок атаки БПЛА

Фото: сгенерировано нейросетью ChatGPT | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Прослушать статью:

В Башкирии запрещено законом фотографировать и снимать видео атаки БПЛА и её последствий, а также выкладывать фото- и видеоматериалы в соцсети. Такая информация, в том числе со сведениями о типах беспилотников, местах их запуска и падения, траекториях полёта, объектах атак, характере повреждений, а также о работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, может стать разведданными для противника.

Напомним, в прошлом году, 16 сентября, Глава республики Радий Хабиров подписал указ, который полностью запрещает публикацию любой информации об атаках дронов и их последствиях. Под запрет попадают фото- и видеоматериалы, позволяющие определить тип беспилотника, место его запуска, нахождения или падения, траекторию полёта, объекты атаки и характер повреждений, а также работу систем ПВО и РЭБ на территории республики. Любую такую информацию можно расценивать как готовые разведданные для противника.

За нарушение указа предусмотрены административные штрафы. Для граждан — от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Помните, враг тщательно отслеживает каждое сообщение в соцсетях. Опубликованный кадр позволяет ему скорректировать следующий удар и бить точнее. Вы рискуете не только собственными деньгами и свободой — вы помогаете врагу убивать.

Ранее о запрете съемок последствий атак БПЛА предупредили в пресс-службе УФСБ России по Башкирии.

«Просим всех помнить, что при раскрытии вместе с изображениями сведений о расположении военных объектов, работе систем ПВО, объектах критической инфраструктуры или иной информации, представляющей интерес для противника, ситуация может выйти за рамки административного правонарушения. В таком случае возможна уголовная ответственность по ряду статей УК РФ, включая нормы о государственной измене, содействии террористической деятельности и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил, санкции по которым предполагают реальные сроки лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сегодня Уфа в очередной раз подверглась атаке БПЛА. Обломки упали в промзоне столицы. О происшествии сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru