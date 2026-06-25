Четверг, 25 Июня 2026
|
Уфа
+20 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
10:38 (UTC+5), 25 Июня 2026

УФСБ Башкирии предупредило о запрете съемок последствий атак БПЛА

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

В УФСБ России по РБ жителям республики напомнили о том, что согласно указу Главы РБ от сентября прошлого года (№УГ — 935) в нашем регионе введен запрет на публикацию фото- и видеоматериалов об атаках БПЛА и их последствий, включая информацию, позволяющую идентифицировать тип, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета, определить места (объекты) атаки, факт поражения объектов и характер нанесенных повреждений, применении средств противодействия беспилотникам, средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, мест их нахождения.

Исключением являются случаи, когда кадры последствия атак публикуются по решению госорганов.

Кодексом РБ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение данных запретов:

  • для граждан – административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей;
  • для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей;
  • для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей.

«Просим всех помнить, что при раскрытии вместе с изображениями сведений о расположении военных объектов, работе систем ПВО, объектах критической инфраструктуры или иной информации, представляющей интерес для противника, ситуация может выйти за рамки административного правонарушения. В таком случае возможна уголовная ответственность по ряду статей УК РФ, включая нормы о государственной измене, содействии террористической деятельности и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил, санкции по которым предполагают реальные сроки лишения свободы», — предупредили в пресс-службе УФСБ России по РБ.

Ранее в Уфе отбили атаку беспилотников.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru