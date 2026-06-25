УФСБ Башкирии предупредило о запрете съемок последствий атак БПЛА

В УФСБ России по РБ жителям республики напомнили о том, что согласно указу Главы РБ от сентября прошлого года (№УГ — 935) в нашем регионе введен запрет на публикацию фото- и видеоматериалов об атаках БПЛА и их последствий, включая информацию, позволяющую идентифицировать тип, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета, определить места (объекты) атаки, факт поражения объектов и характер нанесенных повреждений, применении средств противодействия беспилотникам, средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, мест их нахождения.
Исключением являются случаи, когда кадры последствия атак публикуются по решению госорганов.
Кодексом РБ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение данных запретов:
«Просим всех помнить, что при раскрытии вместе с изображениями сведений о расположении военных объектов, работе систем ПВО, объектах критической инфраструктуры или иной информации, представляющей интерес для противника, ситуация может выйти за рамки административного правонарушения. В таком случае возможна уголовная ответственность по ряду статей УК РФ, включая нормы о государственной измене, содействии террористической деятельности и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил, санкции по которым предполагают реальные сроки лишения свободы», — предупредили в пресс-службе УФСБ России по РБ.
Ранее в Уфе отбили атаку беспилотников.
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