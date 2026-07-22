Синоптики Башкирии обещают +31° днем и дожди

По данным Башгидромета, сегодня днем местами по республике пройдет небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха днем +26, +31°.
В четверг, 23 июля, ночью без существенных осадков, днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +14, +19°, днем +26,+31°.
В пятницу, 24 июля, характер погоды не изменится. Ночью также без существенных осадков, днем местами прогнозируется небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +14, +19°, днем +26,+31°.
О том, как погода в Башкирии делает крутой разворот на жару, читайте в этом материале Башинформа.
Ранее Башинформ сообщил о том, что в парке Якутова в Уфе поселились черепахи.
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