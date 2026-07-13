В Уфе в «цветущем» и пахнущем озере в парке Якутова поселились черепахи

Между тем, журналист «Башинформа» обратился в пресс-службу администрации Советского района Уфы за комментарием по поводу состояния водоёма: почему «зацвела» вода, что предпримет и когда администрация парка для того, чтобы привести озеро Солдатское в нормативное состояние.

В муниципалитете заявили, что в настоящее время контроль за чистотой водного объекта усилен.

«Смонтирована дополнительная система аэрации водоема (обогащение воды кислородом, который требуется для нормального течения биологических процессов в воде). Работники ООО «Парк имени Ивана Якутова» ежедневно в утреннее время проводят очистку водного объекта от тины, ила, водорослей и мусора. Взята проба воды озера для анализа, что позволит контролировать её качество и своевременно реагировать на любые изменения», — говорится в комментарии.

По словам отдыхающих, на загрязнение водоема в том числе влияют сердобольные граждане, которые приходят сюда с булками и семечками, и активно пытаются накормить здесь всех птиц. В итоге в воде хлебные мякиши размокают. Из размягчённого хлеба в воду постепенно отделяются мелкие частицы — крошки. Они создают в воде мутное облако, которое со временем оседает на дно. Поэтому уфимцев и гостей столицы просят не кормить птиц в парке.

Справочно. Солдатское озеро оформлено как водоем в 1824 году. Точная дата образования озера неизвестна, Солдатское озеро имеет карстовое происхождение и подпитывается водой из подземных источников. Расположено в бортовой части древней карстовой котловины, сложенной акчагыльскими глинами. Диаметр водного зеркала составляет 250 м, озеро расположено на высоте 160 м над уровнем моря.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в уфимском саду имени Аксакова озеро превратилось в «болотце».