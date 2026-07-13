В Уфе в «цветущем» и пахнущем озере в парке Якутова поселились черепахи

В парке культуры и отдыха имени Ивана Якутова Уфы «зацвело» озеро Солдатское. Вода стала ядовито-зеленого цвета и очень неприятно пахнет. Несмотря на это, водоём живет полной жизнью. Тут и уточки с утятами, и стаи голубей, и рыбы, и даже несколько черепах. К слову, черепах раньше на озере Солдатском не было. Местные жители предполагают, что кто-то принес их сюда, чтобы не держать дома.
По данным из открытых источников, это красноухие черепахи. Их легко узнать по характерным красным или оранжевым полосам по бокам головы (в районе «ушей» — отсюда и название), а также по узору из тёмных и светлых полос на голове, шее и лапах. Панцирь у взрослых особей тёмно‑оливковый или бурый с жёлтыми линиями. Это пресноводные черепахи, они любят греться на суше, но большую часть времени проводят в воде.
Между тем, журналист «Башинформа» обратился в пресс-службу администрации Советского района Уфы за комментарием по поводу состояния водоёма: почему «зацвела» вода, что предпримет и когда администрация парка для того, чтобы привести озеро Солдатское в нормативное состояние.
В муниципалитете заявили, что в настоящее время контроль за чистотой водного объекта усилен.
«Смонтирована дополнительная система аэрации водоема (обогащение воды кислородом, который требуется для нормального течения биологических процессов в воде). Работники ООО «Парк имени Ивана Якутова» ежедневно в утреннее время проводят очистку водного объекта от тины, ила, водорослей и мусора. Взята проба воды озера для анализа, что позволит контролировать её качество и своевременно реагировать на любые изменения», — говорится в комментарии.
По словам отдыхающих, на загрязнение водоема в том числе влияют сердобольные граждане, которые приходят сюда с булками и семечками, и активно пытаются накормить здесь всех птиц. В итоге в воде хлебные мякиши размокают. Из размягчённого хлеба в воду постепенно отделяются мелкие частицы — крошки. Они создают в воде мутное облако, которое со временем оседает на дно. Поэтому уфимцев и гостей столицы просят не кормить птиц в парке.
Справочно. Солдатское озеро оформлено как водоем в 1824 году. Точная дата образования озера неизвестна, Солдатское озеро имеет карстовое происхождение и подпитывается водой из подземных источников. Расположено в бортовой части древней карстовой котловины, сложенной акчагыльскими глинами. Диаметр водного зеркала составляет 250 м, озеро расположено на высоте 160 м над уровнем моря.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в уфимском саду имени Аксакова озеро превратилось в «болотце».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.