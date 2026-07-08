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06:00 (UTC+5), 08 Июля 2026

В уфимском саду имени Аксакова озеро превратилось в «болотце»

Горожане возмутились загрязненным водоёмом и отсутствием предупреждающих табличек.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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В саду культуры и отдыха имени С. Т. Аксакова отдыхающие заметили, что некогда красивый чистый водоем превратился в подобие «болотца». Утки и лебеди вынуждены обитать в мусоре и хлебных ошметках. К слову, грязь заметно скопилась в районе скульптурной композиции «Аленький цветочек», а там, где находится домик для лебедей, гораздо чище. Кроме того, как заметили местные жители, исчезли таблички с предупреждением, что кормить лебедей нельзя (хотя их и так игнорировали «сердобольные» граждане — прим. ред.). Сложилось мнение, что любимое место прогулок уфимцев и гостей столицы «слегка» забросили.

Ксения Калинина ИА Башинформ
Ксения Калинина ИА Башинформ
Ксения Калинина ИА Башинформ
Ксения Калинина ИА Башинформ
Ксения Калинина ИА Башинформ
Ксения Калинина ИА Башинформ
Ксения Калинина ИА Башинформ
Фото: Ксения Калинина | ИА Башинформ
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В связи с такой ситуацией журналист «Башинформа» обратился в пресс-службу администрации Уфы за комментарием по поводу исчезнувших табличек и очистки водоёма: как часто она проводится, почему было допущено такое состояние воды, будут ли предприняты меры.

В мэрии города ответили, что уборка прибрежной зоны озера проводится регулярно в рамках утвержденного графика работ по благоустройству.

«Что касается информационных табличек о запрете кормления лебедей, сообщаем, что они были временно демонтированы в связи с проведением плановых ремонтных работ на малых архитектурных формах. Таблички подготовят и установят на прежние места, — прокомментировали в муниципалитете. — В настоящее время рассматривается вопрос проведения дополнительных мероприятий по очистке акватории для поддержания эстетического вида и экологической безопасности объекта».

Ранее в районе Башкирии из-за непогоды перенесли семейный праздник.

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