В уфимском саду имени Аксакова озеро превратилось в «болотце»

В связи с такой ситуацией журналист «Башинформа» обратился в пресс-службу администрации Уфы за комментарием по поводу исчезнувших табличек и очистки водоёма: как часто она проводится, почему было допущено такое состояние воды, будут ли предприняты меры.

В мэрии города ответили, что уборка прибрежной зоны озера проводится регулярно в рамках утвержденного графика работ по благоустройству.

«Что касается информационных табличек о запрете кормления лебедей, сообщаем, что они были временно демонтированы в связи с проведением плановых ремонтных работ на малых архитектурных формах. Таблички подготовят и установят на прежние места, — прокомментировали в муниципалитете. — В настоящее время рассматривается вопрос проведения дополнительных мероприятий по очистке акватории для поддержания эстетического вида и экологической безопасности объекта».

Ранее в районе Башкирии из-за непогоды перенесли семейный праздник.