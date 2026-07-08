В уфимском саду имени Аксакова озеро превратилось в «болотце»

В саду культуры и отдыха имени С. Т. Аксакова отдыхающие заметили, что некогда красивый чистый водоем превратился в подобие «болотца». Утки и лебеди вынуждены обитать в мусоре и хлебных ошметках. К слову, грязь заметно скопилась в районе скульптурной композиции «Аленький цветочек», а там, где находится домик для лебедей, гораздо чище. Кроме того, как заметили местные жители, исчезли таблички с предупреждением, что кормить лебедей нельзя (хотя их и так игнорировали «сердобольные» граждане — прим. ред.). Сложилось мнение, что любимое место прогулок уфимцев и гостей столицы «слегка» забросили.
В связи с такой ситуацией журналист «Башинформа» обратился в пресс-службу администрации Уфы за комментарием по поводу исчезнувших табличек и очистки водоёма: как часто она проводится, почему было допущено такое состояние воды, будут ли предприняты меры.
В мэрии города ответили, что уборка прибрежной зоны озера проводится регулярно в рамках утвержденного графика работ по благоустройству.
«Что касается информационных табличек о запрете кормления лебедей, сообщаем, что они были временно демонтированы в связи с проведением плановых ремонтных работ на малых архитектурных формах. Таблички подготовят и установят на прежние места, — прокомментировали в муниципалитете. — В настоящее время рассматривается вопрос проведения дополнительных мероприятий по очистке акватории для поддержания эстетического вида и экологической безопасности объекта».
Ранее в районе Башкирии из-за непогоды перенесли семейный праздник.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.