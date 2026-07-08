В районе Башкирии из-за непогоды перенесли семейный праздник

В Белорецком районе в связи с погодными условиями семейный праздник по случаю Дня семьи, любви и верности переносится на понедельник, 13 июля, сообщает местная администрация.

За прошедшие сутки на территории республики местами прошли сильные дожди, грозы и град. В Белорецке на улице Димитрова из-за грозового разряда загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома, сообщал ранее «Башинформ».