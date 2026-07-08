В Башкирии из-за ударов молний в частных домовладениях произошли пожары

По данным пресс-службы МЧС по РБ, в деревне Дмитриевка Зилаирского района по улице Совхозной молния повредила электрический счетчик, после чего огонь перекинулся на фасад бревенчатого дома. Благодаря оперативным действиям соседей и добровольной пожарной команды сельского совета возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений.

В Белорецке на улице Димитрова грозовой разряд стал причиной возгорания мягкой кровли двухэтажного кирпичного дома. Пожар был оперативно ликвидирован расчетами МЧС России.

В селе Новонагаево Краснокамского района на улице Мелиораторов из-за удара молнии загорелся бревенчатый сарай. Огонь также повредил пластиковый сайдинг соседнего двухквартирного кирпичного дома. Площадь пожара составила 30 кв. м.

По всем фактам предварительная причина возгорания — грозовой разряд.

Ранее жителя Башкирии убило молнией.