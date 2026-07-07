Жителя Башкирии убило молнией

По предварительным данным, сельский житель работал на своем земельном участке на самодельном тракторе. Во время непогоды его ударило молнией. Мужчина скончался.

Как выяснил «Башинформ», на место происшествия выезжал следователь. В пресс-службе СУ СКР по РБ пояснили, что следователь провел осмотр места происшествия и назначил судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее жителям Башкирии рассказали, что делать во время грозы.