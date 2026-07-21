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15:49 (UTC+5), 21 Июля 2026

Погода в Башкирии делает крутой разворот на жару - синоптики

Вторая декада июля в Башкортостане выдалась на редкость противоречивой: умеренное тепло соседствовало с аномальными ливнями, а теперь синоптики обещают резкий разворот к жаркой погоде.

Фото: Юлия Бахшиева | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
«Средняя температура воздуха второй декады по республике была около нормы и составила 19,8°С. Максимальная температура воздуха в дневные часы достигала +27, +32°С. Минимальная температура воздуха и поверхности почвы в ночные часы опускалась от +9° до +16°», — сообщили в Башгидромете.

В течение декады отмечались дожди различной интенсивности. В среднем по региону за декаду выпало 350% осадков от декадной нормы. При этом рекордное количество осадков выпало по северным, северо-восточным, западным и центральным районам республики.

Больше девяти норм выпало на метеостанциях в Верхнеяркеево 136 мм, больше семи норм в Бакалах и Бирске 122-125 мм, шесть декадных норм 90-87 мм выпало в Туймазах и Буздяке, от четырех до пяти декадных норм выпало по северу, северо-востоку и центральным районам. На остальной территории Башкирии выпало 57–300% осадков от декадной нормы.

«В третьей декаде июля лето возвращается в Башкирию. Жаркий воздух со Средней Азии будет прогревать воздух ночью до +15, +20°, днем до +28, +33°. По прогнозу Гидрометцентра России среднедекадная температура будет на 4 градуса выше нормы. Небольшие дожди вероятны местами», — подытожили синоптики и добавили, что в Уфе исторический максимум температуры воздуха в +39,4°С зафиксирован 10 июля 2023 года.

О том, как в Башкирии справляются с ударом Пермской воды, читайте в этом материале Башинформа.

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