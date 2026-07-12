В Башкирии продолжается благоустройство сёл

Так, в райцентре Старосубхангулово Бурзянского района появятся зоны отдыха, тротуары, безопасные детские площадки, игровое оборудование, сцена под открытым небом и другие элементы инфраструктуры. В селе Шаран Шаранского района преображение ждёт центральную площадь, а в селе Шулганово в Татышлинском районе будет где заняться спортом: строится универсальная площадка для разных видов игр и занятий.

В селе Старобалтачево Балтачевского района продолжается благоустройство аллей на улицах Седьмая и Центральная в микрорайоне Южный. Здесь предусмотрено комплексное обновление: построят тротуар, высадят деревья, установят систему видеонаблюдения. В райцентре Дуванского района приведут в порядок набережную реки Ай.