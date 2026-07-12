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06:14 (UTC+5), 12 Июля 2026

В Башкирии продолжается благоустройство сёл

В райцентрах Башкирии появятся современные общественные пространства. На территориях, выбранных голосованием, продолжается работа.

Фото: минЖКХ РБ | house.bashkortostan.ru
Элина Ахметова

Так, в райцентре Старосубхангулово Бурзянского района появятся зоны отдыха, тротуары, безопасные детские площадки, игровое оборудование, сцена под открытым небом и другие элементы инфраструктуры. В селе Шаран Шаранского района преображение ждёт центральную площадь, а в селе Шулганово в Татышлинском районе будет где заняться спортом: строится универсальная площадка для разных видов игр и занятий.

В селе Старобалтачево Балтачевского района продолжается благоустройство аллей на улицах Седьмая и Центральная в микрорайоне Южный.  Здесь предусмотрено комплексное обновление: построят тротуар, высадят деревья, установят систему видеонаблюдения. В райцентре Дуванского района приведут в порядок набережную реки Ай.

 

минЖКХ РБ house.bashkortostan.ru
минЖКХ РБ house.bashkortostan.ru
минЖКХ РБ house.bashkortostan.ru
минЖКХ РБ house.bashkortostan.ru
Фото: минЖКХ РБ | house.bashkortostan.ru
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По итогам голосования на следующий год для благоустройства выбрано 152 общественных территорий, федеральный бюджет выделит на них более 1 млрд руб.

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