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10:31 (UTC+5), 25 Июня 2026

Глава Башкирии назвал число проголосовавших за объекты благоустройства

Более 800 тысяч жителей Башкирии приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства. Об этом сообщил в соцсетях руководитель региона Радий Хабиров.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Галина Бахшиева
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Такое голосование проводится ежегодно, благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Радий Хабиров поблагодарил всех, «кто не прошел мимо этой важной для нас процедуры». От нее напрямую зависит федеральное финансирование «наших проектов — будущих парков, скверов, других общественных пространств».

«Башкортостан, как и всегда, показал себя активно, — отметил Глава республики. — Мы вошли в число регионов — лидеров по количеству проголосовавших. У нас в республике наибольшую энергию проявили жители Татышлинского, Салаватского, Уфимского, Чишминского, Дуванского районов, Межгорья, Салавата,  Кумертау. Спасибо им за это».

Всего по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в республике за последние годы привели в порядок около 1000 общественных территорий.

«По итогам нынешнего голосования к ним прибавятся еще 152 объекта. Некоторые из них — в этих карточках», — резюмировал Радий Хабиров.

Как сообщал Башинформ, на благоустройство 152 общественных территорий из федерального бюджета планируется привлечь более 1 млрд рублей.

Радий Хабиров канал в Макс
Радий Хабиров канал в Макс
Радий Хабиров канал в Макс
Радий Хабиров канал в Макс
Радий Хабиров канал в Макс
Радий Хабиров канал в Макс
Радий Хабиров канал в Макс
Фото: Радий Хабиров | канал в Макс
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